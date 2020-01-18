«У них крылья вырастут». Стипендии фонда мира вручили одарённым детям Гродненской области

Новости Беларуси. В Гродно отметили тех, кто стремится сделать мир лучше. Школьники и студенты получили стипендии от Белорусского фонда мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На торжественную церемонию пригласили более полусотни представителей одаренной молодежи со всего Принеманского региона. Это активисты патриотических и волонтерских движений, участники научных конференций, победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных состязаний. Самому юному стипендиату всего 9 лет. Организаторы надеются, что награды станут для лауреатов хорошим стимулом для достижения новых высот.

Виктория Копыш, учащаяся Кревского учебно-педагогического комплекса «Ясли-сад-средняя школа»:

Вось учора прыехала з абласнога этапа рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове, заняла першае месца, таксама ганаруся гэтым. Выступала на рэспубліканскім конкурсе юных экскурсаводаў, прывезла нашай вобласці другое месца. Я зрабіла даследчую работу па гісторыі свайго роднага мястэчка. Рада, што дзяцей, якія дасягнулі поспехаў, хочуць падтрымаць.

Иван Колбаско, председатель правления Гродненского областного отделения Белорусского фонда мира:

Одна из программ Белорусского фонда мира – одаренные и талантливые, будущее мира – из 12 программ, по которым работает Белорусский фонд мира. Я хочу сказать, что сегодня помогать, поддерживать ребят, которые добились чего-то – у них крылья вырастут для того, чтобы добиваться больших успехов. И я уверен, что так оно и будет.