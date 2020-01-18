У православных верующих наступил Крещенский сочельник

Новости Беларуси. В Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения православные проводят обряд на Великом водосвятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения православные проводят обряд на Великом водосвятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В храмах совершаются особые молитвы о ниспослании воде благодатной силы. Считается, что почти две тысячи лет назад в этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в водах священной реки Иордан. С тех пор в этот день верующие ежегодно участвуют в праздничном богослужении, совершают купания в открытых водоемах или купелях и освящают воду, которая сохраняет целебные свойства очень долгое время.
Нынешняя зима аномально теплая. Реки и озера остаются без ледяного панциря. Привычных прорубей для любителей окунаться попросту нет. Вместе с тем по всей стране обустроено около сотни мест для совершения крещенского обряда теми, кто собирается укреплять свой дух студеной водой.