У православных верующих наступил Крещенский сочельник

В храмах совершаются особые молитвы о ниспослании воде благодатной силы. Считается, что почти две тысячи лет назад в этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в водах священной реки Иордан. С тех пор в этот день верующие ежегодно участвуют в праздничном богослужении, совершают купания в открытых водоемах или купелях и освящают воду, которая сохраняет целебные свойства очень долгое время.