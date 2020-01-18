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«Очень смелый проект мы создали». Пожарный и балерина о совместном календаре МЧС

18 января 2020 11:54
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Новости Беларуси. Как сочетаются сила и хрупкость, можно увидеть в необычном фотопроекте. Спасатели и балерины снялись для совместного календаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень смелый проект мы создали». Пожарный и балерина о совместном календаре МЧС-1

В интернете уже успели оценить новую креативную идею МЧС. Результат охарактеризовали кратко – просто огонь!

«Очень смелый проект мы создали». Пожарный и балерина о совместном календаре МЧС-4

По задумке, в одном кадре объединились сила и смелость представителей одной из самых опасных профессий и хрупкость и утонченность мира искусства. В итоге изящные балерины отлично смотрятся в надежных руках брутальных спасателей. По словам танцовщиц, партнеры по фотопроекту неплохо справились с поддержками во время позирования. 

«Очень смелый проект мы создали». Пожарный и балерина о совместном календаре МЧС-7

Вероника Олещенко, артистка Большого театра Беларуси:
Это был интересный эксперимент. Все проходило быстро, легко, довольно профессионально. Очень хорошо сделал все поддержки, поднял нас, прямо даже никакой разницы. Мужественно. Ну и, конечно, красиво, ярко. Мне понравилось такого рода работа.

«Очень смелый проект мы создали». Пожарный и балерина о совместном календаре МЧС-10

Никита Кисель, заместитель начальника ПАСЧ № 40 Минска:
Очень смелый проект мы создали. Наше министерство решилось на такой подвиг. Я думаю, все получилось. Работать было очень круто, замечательно, но немножко нестандартно для моей профессии. Все очень понравилось. Девчонки были на высоте.

«Очень смелый проект мы создали». Пожарный и балерина о совместном календаре МЧС-13

В свободной продаже календаря не будет, хотя в социсетях он уже произвел фурор. Выпуск издания приурочен ко Дню спасателя. Его в Беларуси отмечают 19 января.

«Очень смелый проект мы создали». Пожарный и балерина о совместном календаре МЧС-16

# Арт-проекты # общество # Вероника Олещенко # Никита Кисель # Фотофакт

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