«По обслуживанию и карточки, и все условия, и холодные напитки». Где можно половить рыбу платно, но недорого

Дмитрий Сочилко, директор прудового хозяйства:

Преобразовались мы в крестьянско-фермерское хозяйство с 1 марта 2019 года. Это выращивание рыбы, ее реализация, а также предоставление услуг желающим приятно половить рыбку. Проблем особо не было, но и активного развития, как сейчас, тоже не было. Нашлись приятные люди – жители города Минска, это семья Чирковских, и здесь начали более активное развитие. В этом году, начиная с марта, нас посетило около 5 600 человек. Все больше организуем зимнюю рыбалку, ранее была только летняя.