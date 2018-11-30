«У них был шок – как из 3 овощей сделать такой замечательный суп!» Как белорусы учили итальянцев готовить холодник
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси – Александр Чикилевский.
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Есть ли похожие блюда в белорусской кухне и сардинской?
Александр Чикилевский, глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси:
У них своя кухня очень интересная, с очень интересными блюдами. Некоторые блюда очень похожи на наши. Например, хворост, у нас есть десерт такой, у них примерно то же самое, немножко другое тесто, но принцип такой же. Они сейчас говорят, что это – их, я говорю: не-не-не!
У них есть ещё интересный десерт, не помню точно название, он в виде солнышка, в середине творог – это белорусская калитка. То, что делается у нас, только они делают из пшеничной муки, а мы делаем из ржаной. Один в один.
Вы научили каким-нибудь приёмам из белорусской кухни, чего они знать не знали?
Александр Чикилевский:
Они не знали, что такое «бабка». Они были в восторге! Мы делали несколько ужинов, они просили, чтобы им отдельно сделали ещё «бабку». Мы им готовили бигус – это тушёная капуста со всякими копчёностями и всего остального. Это то же самое – кастрюля ушла «на ура». Мы готовили им холодник, у них был шок – как из трёх овощей сделать такой замечательный суп. Правда, там ещё было яйцо.
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