«У них был шок – как из 3 овощей сделать такой замечательный суп!» Как белорусы учили итальянцев готовить холодник

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси – Александр Чикилевский. «Драники – это не белорусская еда». Главный шеф-повар Беларуси назвал настоящее национальное блюдо Есть ли похожие блюда в белорусской кухне и сардинской? Александр Чикилевский, глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси:

У них своя кухня очень интересная, с очень интересными блюдами. Некоторые блюда очень похожи на наши. Например, хворост, у нас есть десерт такой, у них примерно то же самое, немножко другое тесто, но принцип такой же. Они сейчас говорят, что это – их, я говорю: не-не-не!

У них есть ещё интересный десерт, не помню точно название, он в виде солнышка, в середине творог – это белорусская калитка. То, что делается у нас, только они делают из пшеничной муки, а мы делаем из ржаной. Один в один.