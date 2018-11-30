Прямой эфир

«У них был шок – как из 3 овощей сделать такой замечательный суп!» Как белорусы учили итальянцев готовить холодник

30 ноября 2018 10:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси – Александр Чикилевский.

«Драники – это не белорусская еда». Главный шеф-повар Беларуси назвал настоящее национальное блюдо

Есть ли похожие блюда в белорусской кухне и сардинской?

Александр Чикилевский, глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси:
У них своя кухня очень интересная, с очень интересными блюдами. Некоторые блюда очень похожи на наши. Например, хворост, у нас есть десерт такой, у них примерно то же самое, немножко другое тесто, но принцип такой же. Они сейчас говорят, что это их, я говорю: не-не-не!

«У них был шок – как из 3 овощей сделать такой замечательный суп!» Как белорусы учили итальянцев готовить холодник-1

У них есть ещё интересный десерт, не помню точно название, он в виде солнышка, в середине творог это белорусская калитка. То, что делается у нас, только они делают из пшеничной муки, а мы делаем из ржаной. Один в один.

«У них был шок – как из 3 овощей сделать такой замечательный суп!» Как белорусы учили итальянцев готовить холодник-4

Вы научили каким-нибудь приёмам из белорусской кухни, чего они знать не знали?

Александр Чикилевский:
Они не знали, что такое «бабка». Они были в восторге! Мы делали несколько ужинов, они просили, чтобы им отдельно сделали ещё «бабку». Мы им готовили бигус это тушёная капуста со всякими копчёностями и всего остального. Это то же самое кастрюля ушла «на ура». Мы готовили им холодник, у них был шок  как из трёх овощей сделать такой замечательный суп. Правда, там ещё было яйцо.

Драники по-сардински: необычный кулинарный конкурс пройдёт в 2019 году

# Кулинария # общество # Александр Чикилевский # Фотофакт # Еда

Другие новости рубрики

Все новости
Драники по-сардински: необычный кулинарный конкурс пройдёт в 2019 году
30 ноября 2018 09:58

Драники по-сардински: необычный кулинарный конкурс пройдёт в 2019 году

«Что эти камеры?! Мешок надел, глаза прорезал. Переоделся в медведя или зайца». 3 эффективных способа защитить дачу от вора
30 ноября 2018 09:00

«Что эти камеры?! Мешок надел, глаза прорезал. Переоделся в медведя или зайца». 3 эффективных способа защитить дачу от вора

Современная лаборатория радиоэлектроники открылась в Минске
30 ноября 2018 06:38

Современная лаборатория радиоэлектроники открылась в Минске