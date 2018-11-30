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Драники по-сардински: необычный кулинарный конкурс пройдёт в 2019 году

30 ноября 2018 09:58
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Белорусская кухня на средиземноморский лад. В следующем году состоится кулинарный конкурс «Драники по-сардински».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси – Александр Чикилевский.

Драники по-сардински: как это можно совместить?

Александр Чикилевский, глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси:
Сардинцам понравились драники, и что самое удивительное у них очень хороший картофель, из которого можно готовить драники. В этом мы убедились на своём примере.

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Они до нас, вообще, не знали о драниках?

Александр Чикилевский:
В прошлом году я ездил один, я им показывал. Но в этом мы поехали командой и, естественно, мы сделали больше и учили в академии кулинарной Сардинии готовить драники. Им пока сложно, потому что вот это вот движение у них медленное. В течение трёх дней мы это всё сделали.

Драники по-сардински: необычный кулинарный конкурс пройдёт в 2019 году-1

Кто будет учить делать драники на предстоящем мероприятии?

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Александр Чикилевский:
Мы и будем учить. Мы планируем, что приедет итальянский шеф-повар, и такой своеобразный баттл, кто из нас лучше готовит драники.

Драники по-сардински: необычный кулинарный конкурс пройдёт в 2019 году-4

 

# Кулинария # общество # Александр Чикилевский # Фотофакт

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