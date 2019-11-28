«У нас заработал сервис с юридической консультацией»: как можно обратиться за помощью к профсоюзам

Может ли человек получить помощь от профсоюзов вне специальных приёмов? Куда он может обратиться, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения ФПБ:

С прошлого года у нас заработал такой хороший сервис с юридической консультацией на интернет-портале ФПБ: 1prof.by. Гражданин может зайти на этот сервис, задать вопрос и получить ответ в режиме онлайн. Если же он хочет прийти к нам на приём, в любое время мы принимаем по месту нахождения профсоюза, прийти с какими-то документами, чтобы подготовить заявление в суд. Мы ежедневно принимаем таких граждан, даём им ответы на поставленные вопросы либо готовим какие-то документы. Кроме того, ещё письменное и электронное обращение, все, как и во всех органах.