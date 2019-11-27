Минская ГАИ проводит спецоперацию «Грузовик»

Новости Беларуси. Спецоперация ГАИ «Грузовик» продлится до конца недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особое внимание – техническому состоянию самого транспорта. Проводят также профилактические беседы в трудовых коллективах. Такие меры необходимы, ведь в последнее время ДТП с участием грузовиков стали происходить чаще.