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Минская ГАИ проводит спецоперацию «Грузовик»

27 ноября 2019 19:00
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Новости Беларуси. Спецоперация ГАИ «Грузовик» продлится до конца недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минская ГАИ проводит спецоперацию «Грузовик»-1

Особое внимание – техническому состоянию самого транспорта. Проводят также профилактические беседы в трудовых коллективах. Такие меры необходимы, ведь в последнее время ДТП с участием грузовиков стали происходить чаще.

Минская ГАИ проводит спецоперацию «Грузовик»-4

Владимир Задоровский, старший госавтоинспектор ОГАИ Московского РУВД:
На территории Минска произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали 29 человек. Пять человек погибли. Все эти ДТП произошли по вине водителей, управляющих грузовыми транспортными средствами.

# ГАИ # общество # Владимир Задоровский # Фотофакт

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