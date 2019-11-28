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У православных начинается Рождественский пост

28 ноября 2019 07:36
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Новости Беларуси. У православных 28 ноября начинается сорокадневный Рождественский пост,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он хоть и продолжительный, но считается менее строгим, чем Великий пост перед Пасхой.

У православных начинается Рождественский пост-1

Во все дни недели, кроме среды и пятницы, разрешается рыба. Строже будут поститься только в монастырях, рыбу здесь едят лишь в субботу и воскресенье, а по средам и пятницам стараются обходиться даже без растительного масла.

У православных начинается Рождественский пост-4

Разговеться можно будет 7 января, в светлый праздник Рождества Христова.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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