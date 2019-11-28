У православных начинается Рождественский пост

Новости Беларуси. У православных 28 ноября начинается сорокадневный Рождественский пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он хоть и продолжительный, но считается менее строгим, чем Великий пост перед Пасхой.

Во все дни недели, кроме среды и пятницы, разрешается рыба. Строже будут поститься только в монастырях, рыбу здесь едят лишь в субботу и воскресенье, а по средам и пятницам стараются обходиться даже без растительного масла.