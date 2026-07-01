«У нас закрытых тем в сотрудничестве нет». Лукашенко встретился с правительством Индонезии

Несмотря на то, что наши страны разделяют почти 10 тысяч километров, Индонезия – один из наиболее перспективных партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Взаимная торговля постепенно растет, а вместе с ней появляются и новые направления взаимодействия. Одним из ключевых остается обеспечение продовольственной безопасности. Беларусь готова наращивать поставки молочной продукции, а также сельскохозяйственной, автомобильной, коммунальной и пассажирской техники. В свою очередь Минск заинтересован в увеличении импорта некоторых позиций индонезийской продукции. Такой подход позволяет постепенно переходить от отдельных контрактов к долгосрочному экономическому партнерству.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы знали: если мы что-то можем для вас сделать – пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси. Посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если вас что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемо. У нас закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Поэтому давайте будем договариваться. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы рассмотрим любые ваши предложения. Взаимно хотели бы, чтобы без всякой волокиты и задержек, если мы будем создавать здесь предприятия по совместному производству интересующих вас товаров. Возможны любые направления сотрудничества. Вы только говорите, что надо. Еще раз подчеркиваю, чтобы определиться с нашими возможностями, вы посмотрите в Беларуси, на что способна страна.

Вы хорошо знаете, что наши возможности – это прежде всего белорусские технологии, которые корнями уходят во времена Советского Союза. Тоже знаете, что это была одна из самых развитых стран мира. Мы эти технологии сохранили и во многом модернизировали предприятия, которые работают по этим технологиям. И самое главное, я знаю цели, к которым вы стремитесь. На пути к этим целям мы можем быть вам полезны с нашими технологиями