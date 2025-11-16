Лукашенко поздравил работников АПК с профессиональным праздником

Этот год выдался экстремально сложным из-за погодных катаклизмов. Но благодаря вашим профессионализму, усердию и рачительному отношению к родной земле в стране собран рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса – более 11 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это же подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 16 ноября.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Стабильная работа всех звеньев АПК позволила выполнить государственный заказ по поставкам зерна, заложить семенной фонд, заготовить нужный объем фуража для животноводства, собрать достойный урожай технических культур, загрузить мощности перерабатывающих предприятий.
Полностью обеспечена продовольственная безопасность страны, растет экспортный потенциал. Такой высокий результат стал возможным благодаря труду тысяч людей, для которых земля – источник вдохновения и силы. Убежден, что вы справитесь с любыми задачами, стоящими перед сельским хозяйством, и мы еще не раз будем гордиться вашими успехами.