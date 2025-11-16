Лукашенко поздравил работников АПК с профессиональным праздником

Этот год выдался экстремально сложным из-за погодных катаклизмов. Но благодаря вашим профессионализму, усердию и рачительному отношению к родной земле в стране собран рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса – более 11 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это же подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 16 ноября.