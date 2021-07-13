«У нас всегда дружелюбно, уютно, безопасно и чисто». Минчанка стала 100-тысячным пассажиром поезда «Ласточка»

Новости Беларуси. 270 рейсов и 100 тысяч пассажиров. Таких цифр достиг скоростной поезд «Ласточка» за два месяца работы. Впервые она связала Минск и Москву в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый же день билеты были раскуплены за считаные часы. Спустя два месяца ажиотаж не угас, а пассажиры успели по достоинству оценить комфортные условия «Ласточки» и временной бонус – семь часов в пути.

Белорусская железная дорога не могла обойти стороной своего 100-тысячного пассажира, и 13 июля на станции была праздничная атмосфера. Жанна Николаевна – постоянный пользователь «Ласточки». В этот раз держит путь в страну-соседку вместе с внуком.