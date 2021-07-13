«У нас всегда дружелюбно, уютно, безопасно и чисто». Минчанка стала 100-тысячным пассажиром поезда «Ласточка»

Новости Беларуси. 270 рейсов и 100 тысяч пассажиров. Таких цифр достиг скоростной поезд «Ласточка» за два месяца работы. Впервые она связала Минск и Москву в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 270 рейсов и 100 тысяч пассажиров. Таких цифр достиг скоростной поезд «Ласточка» за два месяца работы. Впервые она связала Минск и Москву в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первый же день билеты были раскуплены за считаные часы. Спустя два месяца ажиотаж не угас, а пассажиры успели по достоинству оценить комфортные условия «Ласточки» и временной бонус – семь часов в пути.
Белорусская железная дорога не могла обойти стороной своего 100-тысячного пассажира, и 13 июля на станции была праздничная атмосфера. Жанна Николаевна – постоянный пользователь «Ласточки». В этот раз держит путь в страну-соседку вместе с внуком.
Сегодня вы у нас героиня. Позвольте от руководства Белорусской железной дороги вручить вам памятный проездной документ. Это копия вашего проездного документа. Я думаю, он будет всегда вызывать у вас хорошие воспоминания о поездке.
Жанна Миронова, 100-тысячный пассажир поезда «Ласточка»:
Я всю жизнь курсирую на поезде, и очень приятно, тем более Белорусская железная дорога – одна из лучших. Комфортно, быстро. Теперь на «Ласточке» вообще семь часов, и уже в Москве. Наши проводники, начальники поездов самые лучшие. Я много путешествовала и могу сказать это с большой уверенностью. У нас всегда дружелюбно, уютно, безопасно и чисто. Поэтому я только за то, чтобы было больше пассажиров.
Поезд «Ласточка» маршрута Минск – Москва состоит из пяти вагонов. Всего 349 мест, 12 из которых в бизнес-классе. Рейсы совершаются ежедневно для граждан Беларуси и России. Обязательное требование перед поездкой – ПЦР-тест или свидетельство о вакцинации.
Все подробности можно узнать на сайте Белорусской железной дороги.