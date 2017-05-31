Как в Рио: к берегам Минского моря коммунальщики привезли практически морской песок

Новости Беларуси. Несмотря на то, что самым горячим станет июль, в Беларуси уже завтра стартует пляжный сезон. Коммунальные службы обещают улучшить отдых на отечественных пляжах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К примеру, к берегам Минского моря, водохранилищ Криница и Дрозды сейчас везут практически морской песок. Между тем, санитарные службы следят за качеством воды – вот-вот и вынесут вердикт.

В разгар жары – здесь многолюдно почти как в Рио. Но когда за окном – рабочий день и чуть за двадцать, среди отдыхающих – лишь редкие ценители майского загара. На воду посетители уже поглядывают, но зайти решаются пока единицы. Вот, к примеру, Александр Иванович. Закалки – полковнику в отставке – не занимать.

Александр Щербина, пенсионер:

Водичка прекрасная! Вода всегда пользу приносила человеку, организму. Всегда бодренько. Чувствуешь себя молодым сразу. Лет на пять с половиной. А вот у Юлии – врача-гигиениста на прелести акватории – иной взгляд. Девушка привыкла доверять результатам микробиологических исследований. Пробы отбираются на глубине непосредственно в зоне купания. Далее – в лабораторию, вердикт – через трое суток.

Юлия Журова, исполняющий обязанности заведующего отделением коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Данные пробы воды отбираем еженедельно по показателям безопасности.. Если мы увидели, что данная проба не соответствует – чаще.

Не меньшее внимание уделяется порядку в курортных зонах. Специалисты оценивают как внешний вид пляжей, так и качество инфраструктуры. Наличие урн, кабинок для переодевания и, конечно, обустроенность стоянок. Важно все. Такой первоклассный песок только что привезли на один из пляжей Минского моря. В день только одна машина совершает четыре рейса, ведь подсыпку песка обещают завершить уже к концу недели.