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Как в Рио: к берегам Минского моря коммунальщики привезли практически морской песок

31 мая 2017 16:55
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Новости Беларуси. Несмотря на то, что самым горячим станет июль, в Беларуси уже завтра стартует пляжный сезон. Коммунальные службы обещают улучшить отдых на отечественных пляжах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, к берегам  Минского моря, водохранилищ Криница и Дрозды сейчас везут практически морской песок.

Между тем, санитарные службы следят за качеством воды – вот-вот и вынесут вердикт.

Как в Рио: к берегам Минского моря коммунальщики привезли практически морской песок -1

В разгар жары – здесь многолюдно почти как в Рио. Но когда за окном – рабочий день и чуть за двадцать, среди отдыхающих – лишь редкие ценители майского загара. На воду посетители уже поглядывают, но зайти решаются пока единицы. Вот, к примеру, Александр Иванович. Закалки – полковнику в отставке – не занимать.

Александр Щербина, пенсионер:
Водичка прекрасная!

Вода всегда пользу приносила человеку, организму.

Всегда бодренько. Чувствуешь себя молодым сразу. Лет на пять с половиной.

А вот у Юлии – врача-гигиениста на прелести акватории – иной взгляд. Девушка привыкла доверять результатам микробиологических исследований.

Пробы отбираются на глубине непосредственно в зоне купания. 

Далее – в лабораторию, вердикт – через трое суток.

Как в Рио: к берегам Минского моря коммунальщики привезли практически морской песок -4

Юлия Журова, исполняющий обязанности заведующего отделением коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Данные пробы воды отбираем еженедельно по показателям безопасности.. Если мы увидели, что данная проба не соответствует чаще.

Не меньшее внимание уделяется порядку в курортных зонах. Специалисты оценивают как внешний вид пляжей,

так и качество инфраструктуры. Наличие урн, кабинок для переодевания и, конечно, обустроенность стоянок.

Важно все. Такой первоклассный песок только что привезли на один из пляжей Минского моря. В день только одна машина совершает четыре рейса,

ведь подсыпку песка обещают завершить уже к концу недели.

Как в Рио: к берегам Минского моря коммунальщики привезли практически морской песок -7

Искусственные дюны везут из карьеров Логойского района. Семь тысяч кубометров песка первого класса лягут у берегов Минского моря, водохранилищ Криница и Дрозды. Кстати, совсем скоро в арсенале столичных коммунальщиков появится чудо-машина.

# Социальная инфраструктура # общество # Юлия Журова # Александр Проминский # Фотофакт

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