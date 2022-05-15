Чемоданова на встрече в честь Дня семьи: «Хотелось бы, чтобы такие мероприятия были постоянными»

Новости Беларуси. 15 мая в мире отмечают День семьи. Беларусь традиционно присоединяется к празднику. Премудростями семейной жизни поделились столичные семьи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусский союз женщин пригласил мам и пап на встречу в новом формате. На этот раз было много интерактива для детей. «Счастье семьи – сила страны» – репортаж Оксаны Семашко.

Как показывает практика, наши белорусские семьи не домоседы. Они охотно выходят на светские встречи, чтобы делиться мудростью и вдохновлять тех, кто все еще не обрел свое счастье в детях.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Хотелось бы, чтобы такие мероприятия были постоянными, не только ко Дню семьи. Наверное, в течение года вот такой теплый прием может организовать сегодня любая организация, структура, любое объединение, которое будет в этом заинтересовано. И если мы будем так собираться, мы действительно будем большой сильной семьей для нашей страны.