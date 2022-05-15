Чемоданова на встрече в честь Дня семьи: «Хотелось бы, чтобы такие мероприятия были постоянными»
Новости Беларуси. 15 мая в мире отмечают День семьи. Беларусь традиционно присоединяется к празднику. Премудростями семейной жизни поделились столичные семьи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусский союз женщин пригласил мам и пап на встречу в новом формате. На этот раз было много интерактива для детей.
«Счастье семьи – сила страны» – репортаж Оксаны Семашко.
Как показывает практика, наши белорусские семьи не домоседы. Они охотно выходят на светские встречи, чтобы делиться мудростью и вдохновлять тех, кто все еще не обрел свое счастье в детях.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Хотелось бы, чтобы такие мероприятия были постоянными, не только ко Дню семьи. Наверное, в течение года вот такой теплый прием может организовать сегодня любая организация, структура, любое объединение, которое будет в этом заинтересовано. И если мы будем так собираться, мы действительно будем большой сильной семьей для нашей страны.
Зажигательные танцы с ростовыми куклами, шоу акробатов и декорации, где получаются самые теплые семейные фото на память. Этот День семьи все празднующие запомнят надолго. Разве это не лучшее признание в любви в адрес тех, кто дарит новую жизнь, и тех, кто с особым трепетом произносит самые первые и дорогие в своей жизни слова «мама» и «папа».
Главное – безусловно любить. Белорусы стали мамой и папой для 30 детей. Читайте здесь.