Александр Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днём рождения

20 ноября день рождения отмечает епископ Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

74 года назад в семье преподавательницы немецкого языка и главного механика ленинградского завода имени Калинина появился сын. Назвали мальчика Владимиром. Спустя годы его отец стал православным священником. В 60-х за ним по пути служению Богу последовал и нынешний Патриарх, приняв монашеский постриг под именем Кирилл.