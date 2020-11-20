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Александр Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днём рождения

20 ноября 2020 08:09
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20 ноября день рождения отмечает епископ Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днём рождения-1

74 года назад в семье преподавательницы немецкого языка и главного механика ленинградского завода имени Калинина появился сын. Назвали мальчика Владимиром. Спустя годы его отец стал православным священником. В 60-х за ним по пути служению Богу последовал и нынешний Патриарх, приняв монашеский постриг под именем Кирилл.

Александр Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днём рождения-4

Патриарха Московского и всея Руси сегодня поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал предстоятелю Русской православной церкви доброго здоровья, благополучия и долгих плодотворных лет жизни.

# Церковь # общество # Патриарх Кирилл # Александр Лукашенко # Фотофакт

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