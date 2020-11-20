Александр Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днём рождения

20 ноября день рождения отмечает епископ Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 ноября день рождения отмечает епископ Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
74 года назад в семье преподавательницы немецкого языка и главного механика ленинградского завода имени Калинина появился сын. Назвали мальчика Владимиром. Спустя годы его отец стал православным священником. В 60-х за ним по пути служению Богу последовал и нынешний Патриарх, приняв монашеский постриг под именем Кирилл.
Патриарха Московского и всея Руси сегодня поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал предстоятелю Русской православной церкви доброго здоровья, благополучия и долгих плодотворных лет жизни.