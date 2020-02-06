«У нас самые минимальные цены». Релакс-отдых на День святого Валентина предлагает санаторий «Ружанский»

Чем ближе 14 февраля, тем больше вопросов у влюблённых. Где провести Валентинов день, а главное, что подарить второй половинке? Беспроигрышным вариантом станет отдых в санатории «Ружанский». Здравница, спрятанная среди хвойного леса, славится не только уникальными процедурами и эксклюзивным сервисом, но и приятными скидками.

Наталия Нашилова, начальник управления маркетинга санатория «Ружанский»:

В нашем санатории проводится социально-ориентированная ценовая стратегия. Сезонный характер работы. Поэтому первый квартал 2020 года – у нас самые минимальные цены. Также у нас проводится очень много различных акций для наших гостей. «СПА-выходные в «Ружанском», «Дружная семья», групповые заезды. В преддверии весны представительницы прекрасной половины оценят услуги по уходу за кожей. В арсенале санатория – несколько десятков процедур. Массажи, СПА, обёртывания, косметология...

Буквально за несколько сеансов специалисты помогут вернуть коже упругость, а заодно придать телу чувство лёгкости. Диана Крегель, медицинская сестра санатория «Ружанский»:

Ароматическая ванна с розмарином. Это тонизирующая ванна. Снимает мышечную усталость, нервное напряжение. Улучшает кровообращение, повышает работоспособность и, конечно, улучшает ваше настроение Насыщенная программа есть и для мужчин.

Помимо отдыха в одном из самых живописных уголков страны, в их распоряжении целый оздоровительный комплекс. Тренажёрный зал, бани, бассейны и процедуры, которые не только расслабляют, но и укрепляют здоровье. К примеру, стоун-терапия. Массаж камнями считается одним из лучших помощников в борьбе с артритом, ревматизмом и общей усталостью. Петр Страхорук, техник-массажист санатория «Ружанский»:

Основной эффект заключается в целебных свойствах горячих камней. Плюс стимулирование иммунной и нервной систем.

Кстати именно стоун-массаж рекомендуется тем, кто эмоционально выгорает или чувствует приближение хандры. Петр Страхорук:

Людям, страдающим головными болями, депрессиями, мигренями. И для общего расслабления. Совмещать отдых и оздоровление можно и в тандеме. Всех желающих порелаксировать вместе со своей половинкой ждёт водно-спортивный комплекс. На выбор влюблённых – аквапарк, бассейны, бани и сауны. А ещё в этом году появится купель для самых горячих гостей и русская баня на дровах.

Александр Защук, заведующий водно-спортивным комплексом санатория «Ружанский»:

Женской половине более по вкусу приходится хамам. Более ярым поклонникам бань уже русская с веником идёт, где они могут поддать сами парку. Наш водно-спортивный комплекс включает в себя 6 бань и саун. Русская баня, русская с веником, финская сауна, хамам, инфракрасная сауна и кедровая бочка. Поэтому наш комплекс бань придётся по-вкусу самым требовательным посетителям. И куда без культурной программы. Концерты, экскурсии, творческие вечера и, конечно, танцы. Вдали от городской суеты в «Ружанском» одновременно царит атмосфера веселья и романтики. Музыка, вкусная еда, мерцание вечерних огней. А нужно ли ещё что-то для уикенда с любимым человеком?