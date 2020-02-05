«Столичный транспорт и связь» об отключении валидаторов через 15 секунд: «Однозначно внедряться не будет в Минске»

Новости Беларуси. Не надо слов, не надо паники. Отключать валидаторы в автобусах пока не планируют, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Не надо слов, не надо паники. Отключать валидаторы в автобусах пока не планируют, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Напомним, с неоднозначным, по мнению многих, предложением на днях выступили в «Минсктрансе». Идею отключать валидаторы через 15 секунд после отъезда от остановки до сих пор бурно обсуждают в соцсетях. Минчане такой креатив встретили, мягко говоря, не очень. Не поддержали намерение и коллеги.
Валерий Шкуратов, директор предприятия «Столичный транспорт и связь»:
Она была рассмотрена только у перевозчика. Нашей организацией как заказчиком она не поддержана и однозначно внедряться не будет в Минске.