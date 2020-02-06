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Покрывала из овчины и уютные тапочки. Выбираем подарки ко Дню Святого Валентина в «Марко»

06 февраля 2020 07:17
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Купаться в любви – истинное счастье! А дарить любовь – сплошное удовольствие! День всех влюблённых – идеальный повод, чтобы ярко выразить свои чувства. Как в нежные объятия, укутайте даму сердца в изделия холдинга «Марко».

Покрывала из овчины и уютные тапочки. Выбираем подарки ко Дню Святого Валентина в «Марко»-1

Меховые произведения искусства «Лакшери фокс» – выгодная партия. Шах и мат погодным капризам – плащ-накидка.

Татьяна Ефремова, ведущий дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:
Стоит обратить внимание на наши новые разработки, новые цвета. Это «ледяная пыль» и «зимняя роза». Мы предлагаем короткие женственные дублёнки, ряд жилетов, которые из овчины, из каракуля, из норки.

Покрывала из овчины и уютные тапочки. Выбираем подарки ко Дню Святого Валентина в «Марко»-4

Вечера под уютным пледом – самые романтичные. Марко дарит приятные ощущения.

Покрывала из овчины и уютные тапочки. Выбираем подарки ко Дню Святого Валентина в «Марко»-7

Наталья Курякова, заведующая магазином Luxury Fox холдинга «Марко»:
Натуральное покрывало из овчины, посажена на льняную основу, что является экологически чистым продуктом. Овчина обладает лечебными свойствами, благоприятно влияет на кровообращение, стимулирует микромассаж кожи. Длинная шерсть не пачкается, отводит от тела влагу, удерживает сухое тепло. Такое покрывало у нас оформлено в экологически чистую упаковку изо льна.

Татьяна Ефремова:
Вот такие милые аксессуары. Это зайчики, котики и сердца, я думаю, обязательно порадуют вашу вторую половину.

Покрывала из овчины и уютные тапочки. Выбираем подарки ко Дню Святого Валентина в «Марко»-10

Новая сумочка «Витма» в коллекции – вот это праздник. Наполнять ее мелочами – любимый женский ритуал.

Покрывала из овчины и уютные тапочки. Выбираем подарки ко Дню Святого Валентина в «Марко»-13

Татьяна Зезюлина, инженер-технолог УПП «Витма» холдинга «Марко»:
В нашем ассортименте есть сумочки как нарядные, так и для повседневной носки. Сюрпризом для вашей второй половинки станут аксессуары из нашей кожгалантереи. Это ремни как из натуральной кожи, так и синтетической, гладкой, гофрированной, с декорированными пряжками. Также вы у нас можете выбрать сумку для косметики как из натуральной кожи, так и из синтетической. Из наших изделий можно составить оригинальные комплекты: сумка плюс косметичка, сумка плюс ремешок. Комплект будет выполнен из одинакового цвета и одинаковой фактуры.

Покрывала из овчины и уютные тапочки. Выбираем подарки ко Дню Святого Валентина в «Марко»-16

Кто сказал, что дарить обувь – моветон? «Марко» разрушает стереотипы. Во-первых: заполучить утонченные лодочки или элегантные туфли от популярного и проверенного бренда – голубая мечта стиляги.

Покрывала из овчины и уютные тапочки. Выбираем подарки ко Дню Святого Валентина в «Марко»-19

Во-вторых: мягкие невесомые домашние тапочки в презент – ни что иное, как проявление заботы о близких. Чем не аргументы!

Покрывала из овчины и уютные тапочки. Выбираем подарки ко Дню Святого Валентина в «Марко»-22

Софья Пчелко, ведущий модельер холдинга «Марко»:
В наших «Марко» вы увидите тапочки различных конструкций, различных методов крепления низа и верха, цветовая гамма, виды отделки самые разнообразные: здесь и вышивка, и принты, и аппликации. Тапочки должны сидеть плотно, но не пережимать ногу. Кроме размера, обратите внимание, из чего сделаны ваши домашние тапочки. Когда стелька сделана из натуральной кожи, конечно же, это приятно и комфортно.

И в саду, и в огороде соответствуйте моде. В практичной обуви из высокотехнологичного материала ЭВА приятно совершать не только бытовые подвиги. «Марко» творит с любовью.

Покрывала из овчины и уютные тапочки. Выбираем подарки ко Дню Святого Валентина в «Марко»-25

*На правах рекламы

# Реклама # общество # Татьяна Ефремова # Наталья Курякова # Татьяна Зезюлина # Софья Пчёлко

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