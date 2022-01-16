«У нас полный дом гостей». Какие рождественские традиции есть у этой семьи прихожан из Борисова?
Новости Беларуси. Это будет первое Рождество большой семьи Светланы и Владимира в новом доме, о переезде они мечтали давно, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. И вот долгожданное событие случилось как раз в канун праздника. Пока даже мебель поставить не успели, зато елку нарядили по традиции всей семьей.
В их семье Рождество важнее Нового года, потому и подарки в новогоднюю ночь символические. Основные поздравления – именно к Рождеству. Впрочем, главный подарок привезти успели заранее – это пианино. Музыкальная вся семья. Кстати, детей всего шестеро. Старшие три мальчика уже взрослые, а вот для девчонок праздник – один из самых любимых. Родители стараются передавать девочкам семейные традиции. Одна из главных – вместе печь рождественские пряники.
Светлана Григоркевич, прихожанка прихода Рождества Христова в Борисове:
С Рождества и начался Новый завет. Пока не было Рождества, была ветхая жизнь.
Владимир Григоркевич, прихожанин прихода Рождества Христова в Борисове:
Мы идем в церковь, там елка, у нас там много друзей. Весело вообще встречаем Рождество. Настоящий, хороший, классный выходной день – это Рождество. С радостью большой. У нас полный дом гостей. Действительно с радостью.
Полный дом гостей в Рождество – еще одна важная семейная традиция. Считается, чем больше людей соберется за столом, тем благополучнее и счастливее будет год. В этот светлый праздник принято делиться теплом и радостью, забывать обиды. Впрочем, церковь не принуждает строго соблюдать каноны. Ведь это праздник души. И если она искренне радуется, неважно, где встречаешь Рождество.
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