«У нас полный дом гостей». Какие рождественские традиции есть у этой семьи прихожан из Борисова?

Новости Беларуси. Это будет первое Рождество большой семьи Светланы и Владимира в новом доме, о переезде они мечтали давно, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. И вот долгожданное событие случилось как раз в канун праздника. Пока даже мебель поставить не успели, зато елку нарядили по традиции всей семьей.

В их семье Рождество важнее Нового года, потому и подарки в новогоднюю ночь символические. Основные поздравления – именно к Рождеству. Впрочем, главный подарок привезти успели заранее – это пианино. Музыкальная вся семья. Кстати, детей всего шестеро. Старшие три мальчика уже взрослые, а вот для девчонок праздник – один из самых любимых. Родители стараются передавать девочкам семейные традиции. Одна из главных – вместе печь рождественские пряники.

Светлана Григоркевич, прихожанка прихода Рождества Христова в Борисове:

С Рождества и начался Новый завет. Пока не было Рождества, была ветхая жизнь.