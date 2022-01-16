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«У нас полный дом гостей». Какие рождественские традиции есть у этой семьи прихожан из Борисова?

16 января 2022 12:56
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Новости Беларуси. Это будет первое Рождество большой семьи Светланы и Владимира в новом доме, о переезде они мечтали давно, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. И вот долгожданное событие случилось как раз в канун праздника. Пока даже мебель поставить не успели, зато елку нарядили по традиции всей семьей.  

«У нас полный дом гостей». Какие рождественские традиции есть у этой семьи прихожан из Борисова?-1

В их семье Рождество важнее Нового года, потому и подарки в новогоднюю ночь символические. Основные поздравления – именно к Рождеству. Впрочем, главный подарок привезти успели заранее – это пианино. Музыкальная вся семья. Кстати, детей всего шестеро. Старшие три мальчика уже взрослые, а вот для девчонок праздник – один из самых любимых. Родители стараются передавать девочкам семейные традиции. Одна из главных – вместе печь рождественские пряники.  

«У нас полный дом гостей». Какие рождественские традиции есть у этой семьи прихожан из Борисова?-4

Светлана Григоркевич, прихожанка прихода Рождества Христова в Борисове:  
С Рождества и начался Новый завет. Пока не было Рождества, была ветхая жизнь.  

«У нас полный дом гостей». Какие рождественские традиции есть у этой семьи прихожан из Борисова?-7

Владимир Григоркевич, прихожанин прихода Рождества Христова в Борисове:  
Мы идем в церковь, там елка, у нас там много друзей. Весело вообще встречаем Рождество. Настоящий, хороший, классный выходной день – это Рождество. С радостью большой. У нас полный дом гостей. Действительно с радостью.  

«У нас полный дом гостей». Какие рождественские традиции есть у этой семьи прихожан из Борисова?-10

Полный дом гостей в Рождество – еще одна важная семейная традиция. Считается, чем больше людей соберется за столом, тем благополучнее и счастливее будет год. В этот светлый праздник принято делиться теплом и радостью, забывать обиды. Впрочем, церковь не принуждает строго соблюдать каноны. Ведь это праздник души. И если она искренне радуется, неважно, где встречаешь Рождество.  

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# Церковные праздники # общество # Светлана Григоркевич # Владимир Григоркевич # Яна Шипко # Фотофакт

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