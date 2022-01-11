«Слава богу, очень много добрых людей». Кому помогают в социальном центре при Борисовской епархии?

Новости Беларуси. В ожидании чуда. Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась в храм в честь Рождества Христова в Борисове. Чем отличается этот приход и какова его история? Как поделиться теплом и зажечь надежду? Как работает и кому помогает социальный центр при епархии?

Вот такие подарки, собранные матушкой Галиной, порадуют десятки семей. Она помнит каждого адресата, сколько в каком доме детей и кто какие сладости предпочитает. «Буквально все делали сами прихожане». История первого в Беларуси храма в честь Рождества Христова – читайте здесь.

– Маме передадите, деткам. Пусть радуются.

– Спасибо. Праздничная благотворительная акция – уже традиция. На Рождество все ждут чуда. Самое время делиться теплом.

Галина Лукьянович:

Это, действительно, та пора, когда надо забывать все обиды. Это такое время… Как не сделать что-то хорошее, доброе человеку? Дети, старики – не надо даже делить. Есть порыв душевный – каждый начните с себя, сделайте что-нибудь хорошее. Просто порадуйте или бабушку-соседку, или многодетную семью, если живут по-соседству. Или если не многодетную, но вы знаете, что у них какие-то проблемы. Просто помогите.

Собирали подарки всем миром. Это и так называемые елки желаний в супермаркетах, и пожертвования прихожан. Кто не может помочь рублем, мастерит игрушки своими руками или вызывается побыть волонтером. Галина Лукьянович:

Время, действительно, и хлопотное, и радостное. Хлопоты у нас тоже приятные. С сестрами милосердия проводим акции в магазинах, торговых центрах города. В этой акции могут принять участие все жители нашего города, все, кто захочет. По возможности, кто как может, чем хочет, тем и помогает. Люди откликаются. Люди добрые, и с каждой акцией я вижу, что добрых людей много. Всегда нам помогают, всегда собираем подарочки, потом радуем деток, которые приходят. Им вручаешь – сам счастливый. Это самое счастливое время – вручать. Есть семья полная, но им тяжело. Кто-то переехал, кто-то из родителей временно потерял работу. То есть это временно. Они потом выправятся, все будет хорошо. Им просто в данный момент нужна поддержка.

Из Украины раньше много было переселенцев. Обращались, потому что им было тяжело первое время. Сейчас мы их тоже не оставляем, они приходят. В принципе, кто обратился – уже родной. Про всех все знаем. Они же делятся и печалями, и радостями – все знаешь. Семьи, которые приходят, – мы же общаемся, знаем ситуацию в семье, что происходит. Знаем и хорошее, знаем и плохое. Как-то так живем, помогаем друг другу, и в этом, наверное, сами потом спасаемся. Социальный центр при Борисовской епархии существует уже 10 лет. Этот маленький, но уютный вагончик при приходе Святой Троицы порой становится местом последней надежды на чудо для тех, кто попал в беду.

Иерей Александр Лукьянович, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Борисовской епархии:

Нигде так сильно не афишировали этого, потому что в начале и в средствах были ограничены. Люди сами приходили – те, которым по-настоящему нужна была помощь. Если оказываешься в трудной жизненной ситуации, куда-то надо идти, где-то что-то искать, люди стекались сюда. Все люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации, вне зависимости, как они верят в Бога или вообще не верят, мы всех здесь принимали. И это послужило развитию.

Здесь не смотрят косо на тех, кто по разным причинам оказался в сложной ситуации и нуждается в поддержке. Она может быть разной. Для бездомных тут всегда накрыт стол. Еда по-домашнему аппетитная. Среди одежды, которую собирают прихожане, можно выбрать подходящие вещи. Здесь верят, что с Божьей помощью никогда не поздно изменить жизнь к лучшему. И порой это самое важное.

Иерей Александр Лукьянович:

Бывает так, что поток людей целый день. Работникам даже очень тяжело, потому что и привозят вещи, которые нужно перебрать, и целый день люди идут получить помощь. Многие приходят побеседовать. У нас для этого есть отдельная комната. Беседой, в первую очередь, какую-то духовную помощь нужно оказать людям. Выслушать их, посоветовать, ведь все-таки люди обращаются, чтобы что-то поменялось в их жизни. Для этого всего и нужен этот центр. Но, слава богу, очень много добрых людей. Бывало такое, что бездомных иногда нечем было кормить. Постоишь, помолишься возле иконочек – и буквально сразу приезжают какие-то люди, говорят: мы привезли питание, хотим помочь чем-то. Сразу, по молитвам нашему Богу, находятся люди, которые хотят помочь, поучаствовать и, мало того, они даже зачастую хотят, чтобы их не афишировали. Эти дела делаются тайно, и Господь им воздаст явно.

Один из подопечных центра признается: его жизнь пошла под откос, когда все стало подчиняться алкоголю. На него зависимость буквально наложила отпечаток, а избавление от пагубной привычки стоило многих лет жизни и лишений. – Он сейчас помогает отцу Георгию в этом храме, пономарит.

– Сейчас уже все, на работу.

– Да, сейчас на работу пойдет.

– А так помогаем.

Ежегодно через центр проходят около 2 000 человек. Направлений работы много. Сестры и волонтеры посещают больницы, одиноких пожилых людей, собирают одежду и обувь для нуждающихся. Для деток-инвалидов действует коррекционный центр. Забота может быть разной. Например, у кого-то в семье много детей, вырастают из одежды, не успеешь оглянуться. Сюда можно заглянуть за детскими вещами по размеру. Востребована и психологическая помощь.

Иерей Александр Лукьянович:

Со стороны духовной могу дать какой-то совет. Люди работают и с психологами. С нами многие работают. Есть даже православные психологи. Действительно, если нужно где-то помочь и я не знаю как, то я направляю этих людей к психологам.

– А бывают такие тяжелые случаи?

– Бывают. Иногда бывают очень тяжелые, и нужно работать с психологом.

Уделить всем внимание – самое сложное. Отец Александр старается успеть лично поздравить с праздниками настоящих друзей центра. Эдгар батюшку очень ждет в гости. Парню повезло с бабушкой и дедушкой. Он окружен вниманием и заботой. Но такое душевное общение всегда в радость. На Рождество у Эдгара одна мечта – нанести отцу Александру ответный визит. На своих ногах.

Мечтаю пойти своими ногами и с батюшкой Александром работать в церкви его помощником.

Совсем скоро социальный центр переедет. В приходе церкви Рождества Христова еще с 2015 года ведется строительство просторного церковно-приходского дома для социальных нужд. Осталась внутренняя отделка. Здесь разместятся актовый зал для проведения праздников и концертов, спортивный зал с тренажерами, воскресная школа. Цокольный этаж отдадут под социальный центр.