Он нашёл свою супругу в храме. Как инженер-строитель стал бакалавром богословия и клириком в церкви?

Иерей Артемий Щербицкий, клирик храма Рождества Христова в Борисове: В нашем храме существует еще и молодежная группа. В этой молодежной группе общаемся с ребятами. Возраст обычно от 14 до 30 практически лет. Ребята все разные, все люди церковные, и мы всегда хотели кучковаться, быть вместе, общаться, чем-то делиться, обсуждать что-то, пить чай, играть вместе. Когда мы так собирались, мы сдружились очень хорошо. Бывало так, что в таких молодежных группах у нас появлялись знакомства – парень с девушкой. Соответственно, это будущие семьи, будущие браки. Так и у меня получилось. Свою супругу здесь и нашел, в храме. Так сложилось. Бог так привел.

Православное братство при приходе разрушает всякие стереотипы о том, что церковь – это скучный и дистанцированный мир. Молодежь вместе с батюшками ездит в необычные походы, сплавляется на байдарках и даже устроила при храме свое «Байбл кафе». В это охотно верится, слушая, как просто и вдохновленно Артемий рассказывает о сути Рождества.

Иерей Артемий Щербицкий:

Мы привыкли говорить о Боге как о чем-то возвышенном, о величестве Бога. И это понятно – Бог действительно велик, всемогущ. Но в Иисусе Христе видим, что он близок всем нам, каждому человеку. Интересно, что через Рождество Иисуса Христа я могу действительно подружиться с Богом, но подружиться с большой буквы. Он мне становится родным. Он был младенцем, и я был младенцем. Он был маленьким ребенком, и я тоже был маленьким ребенком. Он вырос, стал взрослым человеком. И каждый из нас, взрослый, понимает, что Христос близок к нам даже в этом возрасте.

Чтобы прожить Рождество, чтобы это был не просто проходящий праздник, обычный выходной, чтобы это действительно было торжество нашего сердца, духа, чтобы это было и мне полезно, необходимо почувствовать Бога, искать его в этот день, обратиться к тем рычагам, которые имеет человек. Один из рычагов – молитва. Искренне, от сердца обратиться к Богу в этот день. Другой рычаг – это богослужение, когда мы собираемся в храме, совершается служба, удивительная, радостная. Это тоже может наполнить наше сердце. Бог может найти человека где угодно – и в его доме, и по дороге на работу.

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