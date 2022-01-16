Бабушка Господа и архангел Гавриил. Как в Борисовском храме рассказали историю Рождества Христова иконами?

Новости Беларуси. Светлый праздник Рождества прихожане этого храма ждут особенно. Приход назван в честь события, изменившего ход истории – Рождества Христова. Символично, эта церковь первой в Борисове начала возрождаться после духовного упадка в советские годы, рассказали в программе « Центральный регион » на СТВ.

Протоиерей Александр Вербило, настоятель храма Рождества Христова в Борисове: В нашем храме мы попытались рассказать историю богоявления, Рождества в иконах. Обратите внимание. Если смотреть слева направо в нашем иконостасе, то будет прослеживаться мысль. Здесь мы видим праведную Анну, маму Пресвятой Марии, и у нее на руках Мария. То есть это бабушка Господа Иисуса Христа. Мы таким образом вспоминаем историю богоотцов, по линии которых Господь приходит в этот мир. Дальше икона архангела Гавриила на дьяконских вратах. Это он благовествует Деве Марии о том, что она станет матерью Христа. Далее икона, традиционно размещенная во всех иконостасах, – Божья матерь с младенцем. Как раз и подчеркивается богоявление и богоматеринство.

Справа от Царских врат мы видим традиционную икону Иисуса Христа. Он благовествует, с нами встречается, он пришел в этот мир. Но дальше, если мы посмотрим в открытые Царские врата на Горнее место (в нашем храме это икона Пресвятой Троицы Рублева). В данной ситуации закладывается мысль, что Христос нас приводит к Отцу, открывает нам Отца и сообщает нам Духа Святого, то есть то, что мы именуем Троица святая, единосущная и нераздельная, или во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Мы стоим перед таинством, что через таинство пришествия в мир Господа Иисуса Христа мы, языческий мир, уходим от поклонения своим божкам, богам, приходим к пониманию единого Бога, в Троице поклоняемого. То есть мы всегда, находясь в храме, находимся перед этим таинством, которое открывает нам Христос.