Вучич: Сербия сохранила стабильность и мир, несмотря на многочисленные попытки дестабилизации

И к событиям в Сербии, которая оказалась на грани госпереворота. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербское государство сохранило стабильность и мир, несмотря на многочисленные попытки дестабилизации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свою очередь, посол Российской Федерации в Белграде отметил, что власти республики предотвратили переход той черты, за которой начинается эскалация и скатывание страны в острое кризисное противостояние. По словам дипломата, сейчас обстановка в Белграде спокойная.

Напомним, с ноября в Белграде проходят массовые протесты против руководства страны. А кульминационный митинг 15 марта, по словам президента Сербии, мог стать попыткой захвата власти. Парламент закрыли на 3 дня. По информации МВД, число участников субботней акции протеста превысило 100 тысяч человек.