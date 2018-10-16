Поправки в закон «О трансплантации органов и тканей человека» рассмотрят в Беларуси 16 октября

Новости Беларуси. 16 октября белорусские депутаты рассмотрят поправки в закон «О трансплантации органов и тканей человека», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они, в частности, касаются изменения системы донорства.

Это связано с необходимостью обмена органами между Европой и странами СНГ. Речь также о расширении донорской базы. Здесь предлагается включать в список потенциальных доноров не только близких родственников, но и находящихся в дальнем кровном родстве.

К слову, по качеству и по количеству трансплантаций наша страна находится на первом месте среди стран СНГ и входит в топ-30 самых развитых держав.