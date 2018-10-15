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Около столичной станции метро «Уручье» выделят отдельную полосу для общественного транспорта

15 октября 2018 20:52
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Новости Беларуси. В районе станции метро «Уручье» до конца 2018 года выделят и обустроят отдельную полосу для общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около столичной станции метро «Уручье» выделят отдельную полосу для общественного транспорта-1

Схема движения транспорта возле метро «Уручье» изменится уже этой осенью. В проезде по направлению выезда из города в октябре начнут строить отдельную полосу для автобусов. Строительство актуально, ведь из-за плотной парковки легковых автомобилей общественный транспорт здесь иногда до 20 минут отстает от расписания.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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