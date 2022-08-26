«У нас очень хорошая молодёжь». Турчин о бойцах БРСМ, которые своими руками ремонтировали «Хатынь»

Новости Беларуси. Александр Турчин встретился с бойцами БРСМ на реконструкции «Хатыни», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 200 школьников и студентов со всех уголков страны помогали специалистам в возведении нового музея, ремонте и благоустройстве комплекса. Некоторые из них даже приняли участие в проектировании. На встречу с губернатором в мемориальный комплекс приехали 80 юношей и девушек: не только бойцы райкомов БРСМ, но и волонтеры. Вместе с Александром Турчиным они посетили объекты, которые ремонтировали и обновляли своими руками, после чего возложили цветы к главному символу «Хатыни».

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Ребята приняли действенное участие в строительстве важных объектов, демонтаже кладбища деревни, в обеспечении гидроизоляции фундамента площади для музея. Некоторые ребята даже приняли участие в проектировании. Это о чем говорит? Что молодежь собралась инициативная, грамотная, умная.

Владислав Вихров, студент Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:

Я трудился здесь две недели. Много чего делал. Наверное, самое запоминающееся – это уборка опалубки в музее, которая осталась после заливки фундамента. Навыки эти мне пригодятся, несмотря на то, что я юрист по будущему образованию. Думаю, что опыта я здесь получил достаточно.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

У нас очень хорошая молодежь, я в этом еще раз убедился. Потому что неравнодушные ребята – наше будущее. Наши инженеры, наши медики, наши менеджеры. Поэтому это те люди, которые сменят нас и будут строить дальше нашу независимую Беларусь.