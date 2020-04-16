Весной всё ещё не пахнет. Какую погоду ждать в Беларуси на выходных?

Новости Беларуси. В пятницу и на выходных в Беларуси ожидается прохладная и дождливая погода.

Как сообщает Белгидромет, 17 апреля в стране будет облачно с прояснениями. Почти по всей республике пройдут дожди и мокрый снег, осадки не прогнозируются только в Брестской области.

Ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы могут достигать 15-18 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -1… +3°C, днём – поднимется до +8… +11°C, в Брестской области воздух прогреется до +14°C.

18 апреля кратковременные дожди ожидаются ночью в Витебской области, днём – в северо-восточных и центральных районах Беларуси. В тёмное время суток похолодает до -4… +1°C, днём потеплеет до +4… +11°C.

19 апреля в республике местами пройдут осадки, в основном мокрый снег. Ночью воздух остынет до -4… +1°C, днём – нагреется до +4… +11°C.

От частых перепадов температур страдают не только люди, но и розы.