Макей о желании решить вопрос с беженцами: реальной заинтересованности со стороны наших западных партнёров не видим

В свое время они уехали по разным причинам, но не теряют контактов с родной землей, сохраняют и популяризируют культуру, участвуют в реализации бизнес-проектов и, конечно, следят за событиями, которые происходят в Беларуси. Вызывает возмущение политическое давление и санкции. Не остаются в стороне и от событий на белорусско-польской границе. Сегодня для белорусов зарубежья важно получить достоверную информацию. Чего не скажешь о зарубежных СМИ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

К сожалению, мы видим, что очень многие европейские политики не вникают даже в суть последних событий, тех же самых телефонных разговоров Президента Лукашенко с канцлером Меркель, в суть сделанных Беларусью официальных заявлений. Опять пытаются искусственно нагнетать страсти вокруг проблем, которых в принципе не существует, которые не поднимались и не обсуждались. Ну, это на их совести. Это говорит о том, что они абсолютно не заинтересованы в конструктивном разрешении тех вопросов, вызовов и угроз, которые являются общими (не только для Беларуси) для региона и мирового сообщества в целом. Это касается и миграционного кризиса, и создания очагов военной напряженности. Об этом нужно говорить открыто, а не обвинять ту или иную сторону. К сожалению, мы такой открытости, искренности и реальной заинтересованности со стороны наших западных партнеров не видим.

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