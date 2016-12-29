«У нас есть такое свое правило: не продавать пиротехнику детям до 18 лет»

Новости Беларуси. Накануне праздников сотрудники МЧС проверяют торговые точки по продаже пиротехники.

В поле зрения – реализация новогодних фейерверков, салютов, хлопушек на «черном рынке».

Основная цель спасателей – предупредить чрезвычайные происшествия во время новогодних праздников. Кроме проверки торговых точек, напоминают жителям Минщины правила обращения с пиротехникой. Тематические мероприятия проводят на предприятиях. Под особым вниманием дети, которые чаще всего чаще всего в поисках развлечений забывают о безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Олег Калачинский, руководитель торговой сети по продаже пиротехники:

У нас есть такое свое правило: не продавать детям до 18 лет. Хотя закон регламентирует продажу до 15 лет. У нас было пару случаев, когда 16-летние подростки купили и принесли это все в школу.

Сергей Лапанович, первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС:

Пиротехнические изделия, которые имеют технический класс, должны продаваться только в специализированных магазинах. Конечно же, они должны быть сертифицированы.

Перед использованием пиротехнического изделия обязательно необходимо ознакомиться с инструкцией по его применению. Основная цель Министерства по чрезвычайным ситуациям в проведении рейдовых мероприятий – это донесение до населения мер безопасности и тех требований, которые предъявляются к использованию пиротехнических изделий.