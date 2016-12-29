Многодетную семью Коваленко из Шкловского района в рамках акции «Наши дети» поздравил Виктор Лукашенко

Новости Беларуси. Новогодний благотворительный марафон продолжает свое шествие по стране. Акция «Наши дети» уже охватила тысячи белорусских ребят, которые в эти дни нуждаются в особом внимании.

Так, 29 декабря поздравления с наступающим Новым годом принимала большая семья Коноваленко из Шкловского района.

В гости к ребятам вместе со своей семьей приехал помощник Президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко.

В этом детском доме семейного типа проживают 9 детей.

Пятеро из них супруги Александр и Светлана в разное время взяли на воспитание из обычных детских домов.

Сейчас это большая и дружная семья, где не принято делить детей на родных и приемных.

Мальчишки вместе с отцом увлекаются шахматами и моделированием кораблей. А женскую половину объединяет любовь к кулинарии. Хозяйки приготовили для гостей большой сладкий стол со своими фирменными пирожками.

Затем пришел черед подарков. Виктор Лукашенко привез детям игрушки, сувениры и сладости. А семья супругов Коноваленко подготовила небольшое новогоднее представление, со сказочным петушком в главной роли, и самое главное – праздничное настроение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Жумаева, приёмная дочь:

Наша семья очень дружная. Все друг другу помогают в трудную минуту. Мы очень сплоченные.

Светлана Коноваленко, мама:

Уходящий год нашей семье запомнился во-первых рождением нашей малышки. Она родилась летом, на летних каникулах. Все наши няньки были дома, поэтому очень воврпемя.

Виктор Лукашенко, помощник Президента Республики Беларусь по национальной безопасности:

Мы всегда с удовольствием ездим в такие семьи. Для нашей семьи это уже стало хорошей, доброй традицией. Все наши детки это мероприятие любят, все с удовольствием всегда приезжают. Самый маленький, возможно, еще стеснятся, но, тем не менее, для нашей семьи это большое событие.