Поздравление с Новым годом из космоса: Олег Новицкий пожелал белорусам огромного земного счастья

Новости Беларуси. Поздравление для Беларуси с Новым годом из космоса.
Его прислал наш соотечественник Олег Новицкий.
Командир Международной космической станции пожелал белорусам космических успехов во всем и огромного земного счастья.
Напомню, накануне старта Александр Лукашенко направил Олегу Новицкому телеграмму,
в которой выразил особую признательность за то, что космонавт не забывает о своих корнях, о Беларуси. Олег Новицкий – уроженец Червеня Минской области.
Нынешняя экспедиция – его второй полет в космос,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.