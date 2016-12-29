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Поздравление с Новым годом из космоса: Олег Новицкий пожелал белорусам огромного земного счастья

29 декабря 2016 11:44
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Новости Беларуси. Поздравление для Беларуси с Новым годом из космоса.

Его прислал наш соотечественник Олег Новицкий.

Командир Международной космической станции пожелал белорусам космических успехов во всем и огромного земного счастья.

Напомню, накануне старта Александр Лукашенко направил Олегу Новицкому телеграмму,

в которой выразил особую признательность за то, что космонавт не забывает о своих корнях, о Беларуси. Олег Новицкий – уроженец Червеня Минской области.

Нынешняя экспедиция – его второй полет в космос,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Космос

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