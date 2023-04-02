«Много внимания уделил системе взаимодействия с Россией». Мезенцев о Послании Лукашенко

Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства:

То, что Александр Григорьевич Лукашенко так много внимания уделил всей системе взаимодействия с Россией – нашим братским отношениям, нашей истории, русскому языку, задачам в рамках Союзного государства, – для нас было очень значимым. Президент России неоднократно подчеркивал, что готовность России учитывать запрос к миру, запрос на переговоры упирается в позицию лидеров киевского режима, которые сами себе отрезали это право вести переговоры ради жизни и здоровья собственных граждан. Странная позиция, о чем во Дворце Республики было очень четко сказано. Это позиция киевского режима, который не радеет за своих граждан, странна и неестественна. Мы убеждены в том, что наши президенты – очень сильные, яркие люди с огромным политическим опытом, которые четко понимают, что нужно нашему братскому народу.