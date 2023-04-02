«Много внимания уделил системе взаимодействия с Россией». Мезенцев о Послании Лукашенко

Новости Беларуси. Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки. Верность курса подтверждают и события последних лет. А попытки внести раздор в союзнические отношения делают нас только крепче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Взаимоотношения стран базируются на общей истории, культурных и духовных ценностях. В современных условиях особое значение имеют вопросы обеспечения безопасности, противостояния внешним и внутренним угрозам.
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства:
То, что Александр Григорьевич Лукашенко так много внимания уделил всей системе взаимодействия с Россией – нашим братским отношениям, нашей истории, русскому языку, задачам в рамках Союзного государства, – для нас было очень значимым. Президент России неоднократно подчеркивал, что готовность России учитывать запрос к миру, запрос на переговоры упирается в позицию лидеров киевского режима, которые сами себе отрезали это право вести переговоры ради жизни и здоровья собственных граждан. Странная позиция, о чем во Дворце Республики было очень четко сказано. Это позиция киевского режима, который не радеет за своих граждан, странна и неестественна. Мы убеждены в том, что наши президенты – очень сильные, яркие люди с огромным политическим опытом, которые четко понимают, что нужно нашему братскому народу.
Очередная сверка часов состоится уже совсем скоро. На следующей неделе перспективы будущего сотрудничества президенты двух стран обсудят на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
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