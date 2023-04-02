Прямой эфир

«Много внимания уделил системе взаимодействия с Россией». Мезенцев о Послании Лукашенко

02 апреля 2023 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки. Верность курса подтверждают и события последних лет. А попытки внести раздор в союзнические отношения делают нас только крепче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Много внимания уделил системе взаимодействия с Россией». Мезенцев о Послании Лукашенко-1

Взаимоотношения стран базируются на общей истории, культурных и духовных ценностях. В современных условиях особое значение имеют вопросы обеспечения безопасности, противостояния внешним и внутренним угрозам.

«Много внимания уделил системе взаимодействия с Россией». Мезенцев о Послании Лукашенко-4

Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства:
То, что Александр Григорьевич Лукашенко так много внимания уделил всей системе взаимодействия с Россией нашим братским отношениям, нашей истории, русскому языку, задачам в рамках Союзного государства, для нас было очень значимым. Президент России неоднократно подчеркивал, что готовность России учитывать запрос к миру, запрос на переговоры упирается в позицию лидеров киевского режима, которые сами себе отрезали это право вести переговоры ради жизни и здоровья собственных граждан. Странная позиция, о чем во Дворце Республики было очень четко сказано. Это позиция киевского режима, который не радеет за своих граждан, странна и неестественна. Мы убеждены в том, что наши президенты очень сильные, яркие люди с огромным политическим опытом, которые четко понимают, что нужно нашему братскому народу.

«Много внимания уделил системе взаимодействия с Россией». Мезенцев о Послании Лукашенко-7

Очередная сверка часов состоится уже совсем скоро. На следующей неделе перспективы будущего сотрудничества президенты двух стран обсудят на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Союзное государство # общество # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек». Лукашенко о реализации программ Союзного государства
02 апреля 2023 07:45

«Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек». Лукашенко о реализации программ Союзного государства

Александр Лукашенко: «Выполняя волю народов, мы последовательно наращиваем потенциал Союзного государства»
02 апреля 2023 07:27

Александр Лукашенко: «Выполняя волю народов, мы последовательно наращиваем потенциал Союзного государства»

Дачный сезон уже скоро! Как определить качество почвы и сделать разметку грядок?
02 апреля 2023 07:13

Дачный сезон уже скоро! Как определить качество почвы и сделать разметку грядок?