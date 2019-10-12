Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Новости Беларуси. Лучшую семью Беларуси выбрали 12 октября в Минске. Финал творческого конкурса прошел во Дворце профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семь лучших семей из всех регионов страны прошли не одно испытание. И не только на креативность и оригинальность.

Корреспондент Яна Шипко знает, какая она – настоящая семья. Собраться в кадре всей семьей – кажется, что проще? Но только не для Бычковских. Восемь детей возрастом от 2 до 22 лет. У каждого свои интересы, заботы, проблемы. И так каждый день. Но вместе они сила. А за время репетиций ощутили это еще больше.

Семья Бычковских, финалисты IV Республиканского конкурса «Семья года» (Минск):

Мы очень сплотилось за время этого конкурса. Больше времени проводим вместе. Нарядные, праздничные… У нас еще сегодня у старшего сына день рождения, поэтому у нас двойной праздник.

А еще благодаря конкурсу семья Бычковских стала на частичку больше. Для Паши из детского дома Ольга и Дмитрий теперь патронажные родители. Но это пока… Вообще, о такой возможности для семей, готовых делиться своим теплом, и рассказывали сегодня, презентуя свой социальный проект. Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске

Социальные проекты у всех участников получились разными. Старались не только показать свои семейные традиции, но и сделать мир вокруг чуточку лучше. В семье Котик из Бреста с детства учатся не вредить экологии. Сегодня организовали даже свой показ мод из вчерашнего мусора.

А могилевчане Никитины, где на одну семью две пары двойняшек и все занимаются спортом, на личном примере показали, почему ЗОЖ – это круто.

Чтобы творчески рассказать о своих семьях, репетировали несколько недель. Какая она – семья года? Добрая, веселая, дружная, но отнюдь не идеальная, а настоящая. Неподдельные эмоции не скроешь даже на сцене. То ребенок заплачет, ведь старались выступать даже самые маленькие, то переволнуются конкурсанты – не профессиональные все же артисты. Семью года в Беларуси выбирают в четвертый раз. Финалисты прошли несколько региональных отборов. Общая черта – во всех семьях три и больше детей. Но это не главный критерий. Жюри обращало внимание на активность и бережное отношение к семейным ценностям. Выбор дался нелегко.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Переполняет гордость за семьи, которые у нас есть в стране. Всего в Республике Беларусь более 106 тысяч многодетных семей, 10 тысяч у нас орденом Матери награждены. Только за этот год 567 орденов Матери было вручено сегодня многодетным матерям. Это действительно гордость, и мы должны равняться на такие семьи. И если больше в стране у нас будет таких семей – красивых, сильных, здоровых – многодетных – то, конечно, будет благополучие в нашем государстве. Бесспорно, это образец для всех.

Вот и победители – семья Николаевых из Могилева. Глава семьи – химик в третьем поколении. Мама и по профессии связана с воспитанием детей – работает в детском садике, а дети все увлекаются творчеством. Свой позитив накануне конкурса щедро дарили всем, кому его не хватает.

Мы не подвели свой родной город. Мы говорили, что победим – и мы победили!

Это море эмоций! Мы – лучшая многодетная семья Республики Беларусь!