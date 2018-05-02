«У нас детки без мамы лежат. Эту функцию зачастую выполняем мы»: «Медсестра года» рассказала о работе в детской реанимации

Минчанка Мария Кучина в детстве совсем не боялась врачей, даже напротив, мечтала в будущем стать одной из них.

Мария Кучина, медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации №2 (для детей) РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Поступила с первого раза на бюджет. Все были очень рады, мама просто была счастлива, все были в восторге. Училась, очень нравилось. И после моей первой практики – я проходила её в отделении реанимации. Наверное, вот там произошло моё определение места. То есть, я уже ни в какое другое отделение не хотела, мне была интересна только реанимация. Как мне казалось, это – самая-самая-самая медицина.

Уже на первой практике Мария узнала на опыте, что такое вернуть человека к жизни. Мария Кучина:

Я помню до сих пор того мужчину. Мне было очень интересно. Я ему помогала. Когда он вышел, поправился, очень радовало, что я тоже к этому руку приложила, во всех перевязках участвовала. И моя цель была – больница скорой помощи.

Когда же из больницы скорой помощи Марию направили в детскую реанимацию Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии, она испугалась. Ведь дети – особые пациенты.

Мария Кучина:

У нас детки без мамы лежат. То есть, грубо говоря, функцию мамы зачастую выполняют сами сёстры у нас. Даже здорового трёхлетнего ребёнка в незнакомую ситуацию погрузить – он растеряется, он будет плакать. А здесь ещё болезнью это осложняется. И вся забота ложится на плечи медсестёр, большей частью. Потому что круглые сутки, неотъемлемо, ни на ночь у нас дети одни не остаются в палатах. Всё это делаем мы. И нравится, с одной стороны, с другой стороны, конечно, сложно.

Преодолев страх, Мария присоединилась к группе профессионалов детской реанимации, где, по её словам, она обрела настоящую семью. Чуть позже девушка поняла, что среди её коллег нет случайных людей. Здесь каждый ставит для себя цель – помочь, и как можно быстрее. Мария Кучина:

Уникальные операции наши нейрохирурги проводят деткам, сложнейшие. На этих операциях мы проводим наркозы. То есть, наша задача – обеспечить ребёнку, так сказать, глубокий сон, чтобы могли хирурги хорошо работать и пациент себя комфортно чувствовал. Успех любой хорошей операции зависит от качественного послеоперационного ухода. И вот эту работу делают медсёстры в нашем отделении.

Мария быстро вошла в рабочий ритм центра. Однако, в жизни медицинского работника бывают обстоятельства, к которым привыкнуть невозможно, сколько бы ты не трудился. Мария Кучина:

Когда уходят маленькие наши пациенты – пусть это случается нечасто, но это случается... И, на самом деле, эти моменты, всё-таки, ещё сложные. Спрашивают: «Наверное, уже привыкла к этому?» Привыкнуть к этому невозможно. То есть, просто как-то меняешь к этому отношение, немножко философски стараешься к этому относиться. И как-то это поспособствовало немножко смене мировоззрения, то есть, вот этот момент психологический больше тяжёлый. Когда старшая сестра отделения предложила Марии участие в Республиканском конкурсе профессионального мастерства по специальности «Медицинская сестра», девушка поняла, что достойна этого предложения.

Мария Кучина:

Она всегда была рядом: «Мы поможем, всё подскажем». Когда люди переживают за тебя, за дело, в целом – эта чувствовалась поддержка. И семьи, и коллег. Это было непередаваемо. Подготовка к конкурсу предполагала вспомнить всё, чему учили – как в теории, так и на практике.

Кроме того, творческий конкурс раскрыл в участницах скрытые таланты.

В финальной части Мария совсем не ожидала, что этот конкурс сделает её в одночасье знаменитой на всю страну. Мария Кучина:

Я понимаю, что выхожу в тройку, в принципе, в призовые места. Думаю: «Третье место – здорово». И тут не мою фамилию называют. Стою, думаю: «Ну, второе». Наши кричат: «Ура, второе место». И снова называют не мою фамилию. И здесь уже просто был крик, потому что поняли, у кого – первое. Я помню это чувство: я стояла, вообще, не понимала, что происходит.

Она стала лучшей среди 9 участниц.

Но в её родном отделении Марию ценят не за победу в конкурсе, а за её умение быть рядом в нужный момент. Мария Кучина:

Поняла, что я, действительно, чего-то добилась в своей профессии, раз, всё-таки, стала лучшей из лучших в республике. Это – очень большая для меня награда. В самых трудных ситуациях Мария напоминает себе: «Всё будет хорошо», – и делится секретом счастья, который она открыла для себя.