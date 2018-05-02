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«У нас детки без мамы лежат. Эту функцию зачастую выполняем мы»: «Медсестра года» рассказала о работе в детской реанимации

02 мая 2018 13:52
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Минчанка Мария Кучина в детстве совсем не боялась врачей, даже напротив, мечтала в будущем стать одной из них.

«У нас детки без мамы лежат. Эту функцию зачастую выполняем мы»: «Медсестра года» рассказала о работе в детской реанимации-1

Мария Кучина, медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации №2 (для детей) РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
Поступила с первого раза на бюджет. Все были очень рады, мама просто была счастлива, все были в восторге. Училась, очень нравилось. И после моей первой практики – я проходила её в отделении реанимации. Наверное, вот там произошло моё определение места. То есть, я уже ни в какое другое отделение не хотела, мне была интересна только реанимация.

Как мне казалось, это – самая-самая-самая медицина.

«У нас детки без мамы лежат. Эту функцию зачастую выполняем мы»: «Медсестра года» рассказала о работе в детской реанимации-4

Уже на первой практике Мария узнала на опыте, что такое вернуть человека к жизни.

Мария Кучина:
Я помню до сих пор того мужчину. Мне было очень интересно. Я ему помогала. Когда он вышел, поправился, очень радовало, что я тоже к этому руку приложила, во всех перевязках участвовала.

И моя цель была – больница скорой помощи.

«У нас детки без мамы лежат. Эту функцию зачастую выполняем мы»: «Медсестра года» рассказала о работе в детской реанимации-7

Когда же из больницы скорой помощи Марию направили в детскую реанимацию Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии, она испугалась.

Ведь дети особые пациенты.

«У нас детки без мамы лежат. Эту функцию зачастую выполняем мы»: «Медсестра года» рассказала о работе в детской реанимации-10

Мария Кучина:
У нас детки без мамы лежат. То есть, грубо говоря, функцию мамы зачастую выполняют сами сёстры у нас. Даже здорового трёхлетнего ребёнка в незнакомую ситуацию погрузить – он растеряется, он будет плакать. А здесь ещё болезнью это осложняется.

И вся забота ложится на плечи медсестёр, большей частью.

Потому что круглые сутки, неотъемлемо, ни на ночь у нас дети одни не остаются в палатах. Всё это делаем мы. И нравится, с одной стороны, с другой стороны, конечно, сложно.

«У нас детки без мамы лежат. Эту функцию зачастую выполняем мы»: «Медсестра года» рассказала о работе в детской реанимации-13

Преодолев страх, Мария присоединилась к группе профессионалов детской реанимации, где, по её словам, она обрела настоящую семью. Чуть позже девушка поняла, что среди её коллег нет случайных людей. Здесь каждый ставит для себя цель помочь, и как можно быстрее.

Мария Кучина:
Уникальные операции наши нейрохирурги проводят деткам, сложнейшие. На этих операциях мы проводим наркозы. То есть, наша задача – обеспечить ребёнку, так сказать, глубокий сон, чтобы могли хирурги хорошо работать и пациент себя комфортно чувствовал.

Успех любой хорошей операции зависит от качественного послеоперационного ухода.

И вот эту работу делают медсёстры в нашем отделении.

«У нас детки без мамы лежат. Эту функцию зачастую выполняем мы»: «Медсестра года» рассказала о работе в детской реанимации-16

Мария быстро вошла в рабочий ритм центра. Однако, в жизни медицинского работника бывают обстоятельства, к которым привыкнуть невозможно, сколько бы ты не трудился.

Мария Кучина:
Когда уходят маленькие наши пациенты – пусть это случается нечасто, но это случается... И, на самом деле, эти моменты, всё-таки, ещё сложные. Спрашивают: «Наверное, уже привыкла к этому?»

Привыкнуть к этому невозможно.

То есть, просто как-то меняешь к этому отношение, немножко философски стараешься к этому относиться. И как-то это поспособствовало немножко смене мировоззрения, то есть, вот этот момент психологический больше тяжёлый.

Когда старшая сестра отделения предложила Марии участие в Республиканском конкурсе профессионального мастерства по специальности «Медицинская сестра», девушка поняла, что достойна этого предложения.

«У нас детки без мамы лежат. Эту функцию зачастую выполняем мы»: «Медсестра года» рассказала о работе в детской реанимации-19

Мария Кучина:
Она всегда была рядом: «Мы поможем, всё подскажем». Когда люди переживают за тебя, за дело, в целом – эта чувствовалась поддержка. И семьи, и коллег.

Это было непередаваемо.

Подготовка к конкурсу предполагала вспомнить всё, чему учили как в теории, так и на практике.

«У нас детки без мамы лежат. Эту функцию зачастую выполняем мы»: «Медсестра года» рассказала о работе в детской реанимации-22

Кроме того, творческий конкурс раскрыл в участницах скрытые таланты.

«У нас детки без мамы лежат. Эту функцию зачастую выполняем мы»: «Медсестра года» рассказала о работе в детской реанимации-25

В финальной части Мария совсем не ожидала, что этот конкурс сделает её в одночасье знаменитой на всю страну.

Мария Кучина:
Я понимаю, что выхожу в тройку, в принципе, в призовые места. Думаю: «Третье место – здорово». И тут не мою фамилию называют. Стою, думаю: «Ну, второе». Наши кричат: «Ура, второе место».

И снова называют не мою фамилию.

И здесь уже просто был крик, потому что поняли, у кого – первое. Я помню это чувство: я стояла, вообще, не понимала, что происходит.

«У нас детки без мамы лежат. Эту функцию зачастую выполняем мы»: «Медсестра года» рассказала о работе в детской реанимации-28

Она стала лучшей среди 9 участниц.

«У нас детки без мамы лежат. Эту функцию зачастую выполняем мы»: «Медсестра года» рассказала о работе в детской реанимации-31

Но в её родном отделении Марию ценят не за победу в конкурсе, а за её умение быть рядом в нужный момент.

Мария Кучина:
Поняла, что я, действительно, чего-то добилась в своей профессии, раз, всё-таки, стала лучшей из лучших в республике.

Это – очень большая для меня награда.

В самых трудных ситуациях Мария напоминает себе: «Всё будет хорошо», – и делится секретом счастья, который она открыла для себя.

«У нас детки без мамы лежат. Эту функцию зачастую выполняем мы»: «Медсестра года» рассказала о работе в детской реанимации-34

Мария Кучина:
Счастливый человек – это который с удовольствием идёт на работу и спешит скорей домой, потому что там его любят.

# общество # Медицина # Мария Кучина

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