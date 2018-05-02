«У нас детки без мамы лежат. Эту функцию зачастую выполняем мы»: «Медсестра года» рассказала о работе в детской реанимации

Минчанка Мария Кучина в детстве совсем не боялась врачей, даже напротив, мечтала в будущем стать одной из них.
Минчанка Мария Кучина в детстве совсем не боялась врачей, даже напротив, мечтала в будущем стать одной из них.
Мария Кучина, медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации №2 (для детей) РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
Поступила с первого раза на бюджет. Все были очень рады, мама просто была счастлива, все были в восторге. Училась, очень нравилось. И после моей первой практики – я проходила её в отделении реанимации. Наверное, вот там произошло моё определение места. То есть, я уже ни в какое другое отделение не хотела, мне была интересна только реанимация.
Как мне казалось, это – самая-самая-самая медицина.
Уже на первой практике Мария узнала на опыте, что такое вернуть человека к жизни.
Мария Кучина:
Я помню до сих пор того мужчину. Мне было очень интересно. Я ему помогала. Когда он вышел, поправился, очень радовало, что я тоже к этому руку приложила, во всех перевязках участвовала.
И моя цель была – больница скорой помощи.
Когда же из больницы скорой помощи Марию направили в детскую реанимацию Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии, она испугалась.
Ведь дети – особые пациенты.
Мария Кучина:
У нас детки без мамы лежат. То есть, грубо говоря, функцию мамы зачастую выполняют сами сёстры у нас. Даже здорового трёхлетнего ребёнка в незнакомую ситуацию погрузить – он растеряется, он будет плакать. А здесь ещё болезнью это осложняется.
И вся забота ложится на плечи медсестёр, большей частью.
Потому что круглые сутки, неотъемлемо, ни на ночь у нас дети одни не остаются в палатах. Всё это делаем мы. И нравится, с одной стороны, с другой стороны, конечно, сложно.
Преодолев страх, Мария присоединилась к группе профессионалов детской реанимации, где, по её словам, она обрела настоящую семью. Чуть позже девушка поняла, что среди её коллег нет случайных людей. Здесь каждый ставит для себя цель – помочь, и как можно быстрее.
Мария Кучина:
Уникальные операции наши нейрохирурги проводят деткам, сложнейшие. На этих операциях мы проводим наркозы. То есть, наша задача – обеспечить ребёнку, так сказать, глубокий сон, чтобы могли хирурги хорошо работать и пациент себя комфортно чувствовал.
Успех любой хорошей операции зависит от качественного послеоперационного ухода.
И вот эту работу делают медсёстры в нашем отделении.
Мария быстро вошла в рабочий ритм центра. Однако, в жизни медицинского работника бывают обстоятельства, к которым привыкнуть невозможно, сколько бы ты не трудился.
Мария Кучина:
Когда уходят маленькие наши пациенты – пусть это случается нечасто, но это случается... И, на самом деле, эти моменты, всё-таки, ещё сложные. Спрашивают: «Наверное, уже привыкла к этому?»
Привыкнуть к этому невозможно.
То есть, просто как-то меняешь к этому отношение, немножко философски стараешься к этому относиться. И как-то это поспособствовало немножко смене мировоззрения, то есть, вот этот момент психологический больше тяжёлый.
Когда старшая сестра отделения предложила Марии участие в Республиканском конкурсе профессионального мастерства по специальности «Медицинская сестра», девушка поняла, что достойна этого предложения.
Мария Кучина:
Она всегда была рядом: «Мы поможем, всё подскажем». Когда люди переживают за тебя, за дело, в целом – эта чувствовалась поддержка. И семьи, и коллег.
Это было непередаваемо.
Подготовка к конкурсу предполагала вспомнить всё, чему учили – как в теории, так и на практике.
Кроме того, творческий конкурс раскрыл в участницах скрытые таланты.
В финальной части Мария совсем не ожидала, что этот конкурс сделает её в одночасье знаменитой на всю страну.
Мария Кучина:
Я понимаю, что выхожу в тройку, в принципе, в призовые места. Думаю: «Третье место – здорово». И тут не мою фамилию называют. Стою, думаю: «Ну, второе». Наши кричат: «Ура, второе место».
И снова называют не мою фамилию.
И здесь уже просто был крик, потому что поняли, у кого – первое. Я помню это чувство: я стояла, вообще, не понимала, что происходит.
Она стала лучшей среди 9 участниц.
Но в её родном отделении Марию ценят не за победу в конкурсе, а за её умение быть рядом в нужный момент.
Мария Кучина:
Поняла, что я, действительно, чего-то добилась в своей профессии, раз, всё-таки, стала лучшей из лучших в республике.
Это – очень большая для меня награда.
В самых трудных ситуациях Мария напоминает себе: «Всё будет хорошо», – и делится секретом счастья, который она открыла для себя.
Мария Кучина:
Счастливый человек – это который с удовольствием идёт на работу и спешит скорей домой, потому что там его любят.