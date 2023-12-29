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ГПК: в нескольких метрах от польской границы обнаружен труп иностранца с многочисленными гематомами

29 декабря 2023 13:53
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На границе с Польшей обнаружен очередной труп иностранца. Как сообщили в Госпогранкомитете Беларуси, тело с многочисленными гематомами находилось в нескольких метрах от погранзабора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: в нескольких метрах от польской границы обнаружен труп иностранца с многочисленными гематомами-1

Вероятнее всего, польские силовики перетащили его через калитку для животных. Для установления обстоятельств произошедшего на месте работала следственно-оперативная группа Пружанского РОВД. В то же время польские силовики за забором отличились необычным поведением – цинично смеялись и моргали фонариками в сторону белорусских правоохранителей. С начала года военные соседних европейских государств убили 28 беженцев, 11 из них на счету польских силовиков.

# Беженцы # общество

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