У мядельских спасателей появилась аэролодка – она может двигаться даже по тонкому льду

Новости Беларуси. Готовятся к работе в зимний период и спасатели-водолазы. Так, новая техника появилась на Мядельской спасательной станции. Аэролодка «Пиранья» поможет оперативно добраться до места ЧП даже по замерзшему водоему, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Приобрели ее при финансовой помощи Миноблисполкома. Такое судно используют для спасения утопающих в условиях половодья и ледостава. Благодаря надувному дну и наружному аэродвигателю лодка может передвигаться как по воде, так и по тонкому льду. Она вмещает до шести человек. Сейчас водолазы учатся управлять новинкой.

Дмитрий Дамшель, начальник Мядельской спасательной станции:

Сейчас мы только начинаем тренироваться, осваивать ее. Наше руководство собирает людей для обучения на Вилейской станции. Мы будем собираться там, они будут передавать опыт нам, потому что есть свои нюансы в управлении.