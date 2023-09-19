60% домов Минской области получили паспорта готовности к отопительному сезону

Новости Беларуси. Подготовка жилфонда к зиме в Минской области выходит на финишную прямую. Почти все дома отремонтированы, проверены системы отопления и водоснабжения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Последний этап – получение паспортов готовности. Всего в районах необходимо выдать 47 таких документов. 60 % потребителей их уже получили.

Например, в Столбцовском районе все коммунальные вопросы закрыли, жилфонд полностью готов встречать холода. К отопительному сезону подготовили 186 домов. На объекты получен один общий паспорт готовности. Немало работ провели и на теплоисточниках в местном объединении коммунальных служб – их более 40. Все объекты допущены к работе в осенне-зимний период.