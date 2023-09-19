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60% домов Минской области получили паспорта готовности к отопительному сезону

19 сентября 2023 13:09
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Новости Беларуси. Подготовка жилфонда к зиме в Минской области выходит на финишную прямую. Почти все дома отремонтированы, проверены системы отопления и водоснабжения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Последний этап – получение паспортов готовности. Всего в районах необходимо выдать 47 таких документов. 60 % потребителей их уже получили.

60% домов Минской области получили паспорта готовности к отопительному сезону-1

Например, в Столбцовском районе все коммунальные вопросы закрыли, жилфонд полностью готов встречать холода. К отопительному сезону подготовили 186 домов. На объекты получен один общий паспорт готовности. Немало работ провели и на теплоисточниках в местном объединении коммунальных служб – их более 40. Все объекты допущены к работе в осенне-зимний период.

60% домов Минской области получили паспорта готовности к отопительному сезону-4

Олег Кухарчик, директор Столбцовского объединения коммунальных служб:
Работы проводили разные – меняли теплоизоляцию, ремонт кровель, порядка 2,5 тысячи кровель отремонтировано покрытия. Заменена теплоизоляции в подвалах.

Всего жилфонд Минской области насчитывает более 8,5 тысячи домов. Чтобы отопительный сезон прошел без ЧП, в девяти районах заменили десятки километров теплосетей. Проводили и профилактический ремонт. До 1 октября все объекты, включая теплоисточники, должны отчитаться о готовности к отопительному сезону. Предварительная дата его старта – середина октября. Но решение принимают в зависимости от среднесуточной температуры.

# Отопительный сезон # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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