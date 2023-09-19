В Беларуси продолжается проект «Эстафета добра» в помощь жителям Донбасса

Новости Беларуси. Благотворительный проект «Эстафета добра» в помощь жителям Донбасса продолжается в Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Какая поддержка оказывается тем, кто ежедневно видит боевые действия, рассказал известный белорусский паралимпиец и общественный деятель Алексей Талай.

Пообщаться с ним пришли трудовые коллективы Московского района Минска и студенты колледжа железнодорожного транспорта. Они из первых уст услышали, какая обстановка сейчас на Донбассе. Ведь Алексей Талай неоднократно бывал там, его фонд продолжает оказывать помощь местным жителям. Рассказал паралимпиец и о том, как пришел к такому доброму делу. Открытый диалог заставил задуматься каждого.

Оксана Гайдук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Белорусы – это те люди, которые отличаются огромным сердцем. И, конечно, как матери мы хотим донести такие важные вещи, как наш мир в нашей стране, наш суверенитет, до нашей молодежи. Чтобы каждый из нас мог ценить, гордиться и беречь то, что мы на сегодня имеем. Это такое ценное слово – мир.

Дмитрий Стурлис, директор Минского государственного колледжа железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича:

Для молодежи, для наших учащихся, это особенно важно, потому что они сейчас выбирают свой жизненный путь, они определяются со своими жизненными ориентирами. И этот пример, я думаю, должен вдохновлять наших учащихся на то, чтобы достигать в своей жизни самых высоких результатов.