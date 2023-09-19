Сенаторы одобрили приостановление действия соглашения с Украиной о защите прав переселенцев

Новости Беларуси. Повестка сессии Совета Республики не реакция на происходящее, а выработка долгосрочной стратегии. Об этом заявила на ее открытии глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенаторы рассмотрели сразу несколько документов. Одобрено приостановление действия соглашения с Украиной о защите прав переселенцев и их семей.

Это реакция Беларуси на недружественные действия Киева. Такое решение позволит защитить национальные интересы и освободит нашу страну от исполнения ранее действовавших обязательств. Однако такие меры не повлияют на условия пребывания у нас украинцев. К слову, только за восемь месяцев 2023 года в Беларусь прибыли 45 тысяч граждан соседней страны. Говорили сенаторы также о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии.

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это постановления правительства, которые должны ратифицироваться законами. Это ответные меры на те шаги, которые приняты нашими оппонентами – недружественными странами. Мы знаем, какие сейчас происходят события. Как относится Польша к Республике Беларусь, сколько принято всяких непонятных решений, мер. И сейчас продолжается тенденция нагнетания обстановки на границе с нашей страной.