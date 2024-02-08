О буллинге среди подростков. Постановка «Чучело» театра «Дебют» из Крупок заняла 1 место на фестивале в Словении

Новости Беларуси. Рассказать о важном через искусство. Актуальную проблему буллинга среди подростков затронули в своем спектакле воспитанники театральной студии Крупского детского центра творчества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Постановка «Чучело» заняла первое место на Международном фестивале искусств в Словении.

Сценарий написан по мотивам одноименной пьесы Владимира Железникова. На сцене юные актеры раскрыли тему травли детей сверстниками. К слову, проблем с костюмами не возникло, ведь действие происходит в школе. Роли исполняют ученицы 5-7 классов Крупской районной гимназии. К слову, первое место с постановкой заняли и на Международном фестивале искусств в столице.

Мария Пригожаева, ученица Крупской районной гимназии: Я играла главную роль – Лену Бессольцеву, она подвергалась сильному буллингу и травле в своем классе. Очень жалко эту девочку, так как она была добрая и хотела нести в этот мир только добро.

Любовь Комарова, ученица Крупской районной гимназии: Мне нравится этот спектакль, потому что он раскрывает проблемы нынешних детей. Они начинают буллить своих сверстников просто ни за что, за то, что они чем-то отличаются от других. В нашем спектакле показывается, что это не круто, это плохо.

Наталья Малашкевич, художественный руководитель театра эстрадных миниатюр «Дебют»:

Если говорить о самой главной цели этого спектакля, то это, конечно, доброта и милосердие. Эти понятия вечны, они всегда будут.

Сейчас ребята готовят еще один спектакль. Сценарий основан на документальных источниках. Его представят на конкурсах «Творчество без границ» и «Новые вершины».