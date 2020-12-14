Прямой эфир

В Борисове создали резиденцию для Деда Мороза. Он сможет отправлять поздравления через интернет

14 декабря 2020 19:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уникальную резиденцию Деда Мороза создали в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она разместилась в холле местного Дворца культуры. С 18 декабря здесь поселится зимний волшебник.

В Борисове создали резиденцию для Деда Мороза. Он сможет отправлять поздравления через интернет-1

Для детей и родителей подготовили настоящий новогодний праздник. Все с учетом санитарных требований: маленьких гостей Дед Мороз будет принимать индивидуально. Это только добавит уюта, нежности и тепла. Мальчиков и девочек ждут и сказочные персонажи – Снегурочка и лесные звери. Есть и необычный вариант поздравления.

В Борисове создали резиденцию для Деда Мороза. Он сможет отправлять поздравления через интернет-4

Анна Жарикова, директор борисовского Дворца культуры имени Максима Горького:
Мы придумали видеопоздравление ребенка с Новым годом. Что это значит? Родители тоже могут бесконтактно, по телефону записаться, и ребенку Дед Мороз будет называть его имя. Ребенка попросят нарисовать рисунок дедушке Морозу, и на экране ноутбука или телевизора ребенок сможет увидеть свой рисунок, который он отправил Деду Морозу, и убедиться, что рисунок этот до дедушки Мороза дошел.

В Борисове создали резиденцию для Деда Мороза. Он сможет отправлять поздравления через интернет-7

Дед Мороз:
Я рад приветствовать всех в моей резиденции. Сюда я приглашаю только самых послушных детишек, тех, кто хорошо вел себя в этом году, был добрым и веселым. Приходите, мы вас поздравим, попоем песни, почитаете мне стихотворение, которое подготовили. Мы ждем вас.

В Борисове создали резиденцию для Деда Мороза. Он сможет отправлять поздравления через интернет-10

Помимо этого, в резиденции откроются новогодние мастерские. Здесь можно будет сделать пряничные домики и рождественские венки. Также в планах большое театрализованное представление с каруселью вокруг елки. Для этого ограничат количество зрителей, а маску каждый сможет украсить в новогоднем стиле.

# Новый год # общество # Анна Жарикова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко в 4-й больнице: «Я убеждён в том, что эта зараза с нами останется навсегда»
14 декабря 2020 19:00

Александр Лукашенко в 4-й больнице: «Я убеждён в том, что эта зараза с нами останется навсегда»

«Впереди серьёзная такая целенаправленная работа». Как в Беларуси и России сохраняют память о героях войны?
14 декабря 2020 18:56

«Впереди серьёзная такая целенаправленная работа». Как в Беларуси и России сохраняют память о героях войны?

«Тенденции, которые идут с Запада, заставляют нас принимать ответные меры по защите нашей истории»
14 декабря 2020 18:53

«Тенденции, которые идут с Запада, заставляют нас принимать ответные меры по защите нашей истории»