В Борисове создали резиденцию для Деда Мороза. Он сможет отправлять поздравления через интернет

Новости Беларуси. Уникальную резиденцию Деда Мороза создали в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она разместилась в холле местного Дворца культуры. С 18 декабря здесь поселится зимний волшебник.

Для детей и родителей подготовили настоящий новогодний праздник. Все с учетом санитарных требований: маленьких гостей Дед Мороз будет принимать индивидуально. Это только добавит уюта, нежности и тепла. Мальчиков и девочек ждут и сказочные персонажи – Снегурочка и лесные звери. Есть и необычный вариант поздравления.

Анна Жарикова, директор борисовского Дворца культуры имени Максима Горького:

Мы придумали видеопоздравление ребенка с Новым годом. Что это значит? Родители тоже могут бесконтактно, по телефону записаться, и ребенку Дед Мороз будет называть его имя. Ребенка попросят нарисовать рисунок дедушке Морозу, и на экране ноутбука или телевизора ребенок сможет увидеть свой рисунок, который он отправил Деду Морозу, и убедиться, что рисунок этот до дедушки Мороза дошел.

Дед Мороз:

Я рад приветствовать всех в моей резиденции. Сюда я приглашаю только самых послушных детишек, тех, кто хорошо вел себя в этом году, был добрым и веселым. Приходите, мы вас поздравим, попоем песни, почитаете мне стихотворение, которое подготовили. Мы ждем вас.