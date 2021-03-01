Ограничения продлятся до конца лета. Как в Минске изменится движение общественного транспорта?

Новости Беларуси. Изменения в маршрутах: на улице Кулешова в Минске начались строительные работы. В связи с этим ограничат движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Изменения в маршрутах: на улице Кулешова в Минске начались строительные работы. В связи с этим ограничат движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Изменения коснутся участков от пересечения со 2-м Подшипниковым переулком до 1-го Юношеского и от улицы Федотова до Айвазовского. Ограничения продлятся до конца лета 2021 года. Скорректирован маршрут автобуса № 70. Отменены некоторые остановки.
С начала весны изменения затронули и троллейбусный маршрут № 52. Его продлили до улицы Люцинской. Здесь будет курсировать электротранспорт с увеличенным автономным ходом. Также появился новый троллейбус № 56 – из Серебрянки в Дражню с сокращенным интервалом движения в часы пик. Одновременно отменились троллейбус 35Д и 56-й автобус.