Ограничения продлятся до конца лета. Как в Минске изменится движение общественного транспорта?

Новости Беларуси. Изменения в маршрутах: на улице Кулешова в Минске начались строительные работы. В связи с этим ограничат движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изменения коснутся участков от пересечения со 2-м Подшипниковым переулком до 1-го Юношеского и от улицы Федотова до Айвазовского. Ограничения продлятся до конца лета 2021 года. Скорректирован маршрут автобуса № 70. Отменены некоторые остановки.