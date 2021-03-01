Прямой эфир

Ограничения продлятся до конца лета. Как в Минске изменится движение общественного транспорта?

01 марта 2021 16:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Изменения в маршрутах: на улице Кулешова в Минске начались строительные работы. В связи с этим ограничат движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ограничения продлятся до конца лета. Как в Минске изменится движение общественного транспорта?-1

Изменения коснутся участков от пересечения со 2-м Подшипниковым переулком до 1-го Юношеского и от улицы Федотова до Айвазовского. Ограничения продлятся до конца лета 2021 года. Скорректирован маршрут автобуса № 70. Отменены некоторые остановки.

Ограничения продлятся до конца лета. Как в Минске изменится движение общественного транспорта?-4

С начала весны изменения затронули и троллейбусный маршрут № 52. Его продлили до улицы Люцинской. Здесь будет курсировать электротранспорт с увеличенным автономным ходом. Также появился новый троллейбус № 56 – из Серебрянки в Дражню с сокращенным интервалом движения в часы пик. Одновременно отменились троллейбус 35Д и 56-й автобус.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Советский район Минска стал лучшим в городе. И вот почему
01 марта 2021 16:18

Советский район Минска стал лучшим в городе. И вот почему

Александр Лукашенко присвоил генеральские звания силовикам и новому президенту НОК
01 марта 2021 16:17

Александр Лукашенко присвоил генеральские звания силовикам и новому президенту НОК

Владимир Кухарев поручил навести порядок в Минске. ЖКХ начало работы 1 марта
01 марта 2021 16:14

Владимир Кухарев поручил навести порядок в Минске. ЖКХ начало работы 1 марта