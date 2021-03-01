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Советский район Минска стал лучшим в городе. И вот почему

01 марта 2021 16:18
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Новости Беларуси. В Минске определили лучшие районы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Главным критерием оценки стал уровень социально-экономического развития по итогам 2020 года.

Советский район Минска стал лучшим в городе. И вот почему-1

Достижения оценивала экспертная комиссия Мингорисполкома, она же и назвала тройку лучших. Победу присудили Советскому району. Второе место у Первомайского, третье – у Партизанского.

Советский район Минска стал лучшим в городе. И вот почему-4

Советский район держит высокую планку по всем экономическим показателям, включая выручку, прибыль и рентабельность. На его долю приходится 15 % экспорта услуг и столько же оптового товарооборота, а также пятая часть всех налоговых поступлений города. Еще один важный показатель – постоянное сокращение убыточных предприятий.

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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