Советский район Минска стал лучшим в городе. И вот почему

Новости Беларуси. В Минске определили лучшие районы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Главным критерием оценки стал уровень социально-экономического развития по итогам 2020 года.

Достижения оценивала экспертная комиссия Мингорисполкома, она же и назвала тройку лучших. Победу присудили Советскому району. Второе место у Первомайского, третье – у Партизанского.

Советский район держит высокую планку по всем экономическим показателям, включая выручку, прибыль и рентабельность. На его долю приходится 15 % экспорта услуг и столько же оптового товарооборота, а также пятая часть всех налоговых поступлений города. Еще один важный показатель – постоянное сокращение убыточных предприятий.