«У меня со вкусом всё всегда было хорошо». Как поменяла имидж певица Zina Bless?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько , ведущая ток-шоу: В основном звезды, публичные люди, в первую очередь, стремятся свою внешность поправить. Но и понятно – всегда на виду, всегда в кадре. Вот, Зина, наблюдаем такую серьезную смену имиджа за последнее время. Я думаю, что к радикальным методам косметологии еще прибегать однозначно рано. Но, тем не менее видим существенное преображение за последние годы. Что с собой делала?

Zina Bless, певица:

Я похудела. Реально все на самом деле очень просто. Во-первых, это смена имиджа, смена образа. Плюс похудела.

Екатерина Забенько:

Кстати, профессиональный подход был к этому? Работали стилисты или сама решила?

Zina Bless:

Нет, я все сама. У меня со вкусом все всегда было хорошо. Решила как-то себя немножечко похудить, чтобы в кадре выглядеть всегда хорошо. То есть тоже начала ходить к косметологу, немножечко гиалуронки добавила. Все это вместе дало такой хороший результат.

Екатерина Забенько:

Но ты же молодая еще девчонка, но тем не менее уже уходовые процедуры за собой начала?

Zina Bless:

Я очень хорошо за собой ухаживаю.