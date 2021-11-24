«У меня со вкусом всё всегда было хорошо». Как поменяла имидж певица Zina Bless?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
В основном звезды, публичные люди, в первую очередь, стремятся свою внешность поправить. Но и понятно – всегда на виду, всегда в кадре. Вот, Зина, наблюдаем такую серьезную смену имиджа за последнее время. Я думаю, что к радикальным методам косметологии еще прибегать однозначно рано. Но, тем не менее видим существенное преображение за последние годы. Что с собой делала?
Zina Bless, певица:
Я похудела. Реально все на самом деле очень просто. Во-первых, это смена имиджа, смена образа. Плюс похудела.
Екатерина Забенько:
Кстати, профессиональный подход был к этому? Работали стилисты или сама решила?
Zina Bless:
Нет, я все сама. У меня со вкусом все всегда было хорошо. Решила как-то себя немножечко похудить, чтобы в кадре выглядеть всегда хорошо. То есть тоже начала ходить к косметологу, немножечко гиалуронки добавила. Все это вместе дало такой хороший результат.
Екатерина Забенько:
Но ты же молодая еще девчонка, но тем не менее уже уходовые процедуры за собой начала?
Zina Bless:
Я очень хорошо за собой ухаживаю.
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