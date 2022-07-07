«У меня работа линий, пятна, фактур». Художник Анатолий Кузнецов рассказал, о чём его новая выставка в Минске
В картинной галерее Дворца искусств состоялось открытие выставки белорусского художника Анатолия Кузнецова, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. «Между белым и черным» – такое название получила новая серия работ мастера, которая приурочена к его 75-летию.
Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:
Анатолий Кузнецов – это художник-философ, и любой период его творчества, если мы его возьмем и рассмотрим, то это будет определенная доля психологического анализа, философствования на тему того, что есть живопись, искусство, что есть фигура и должна ли она существовать в изобразительном искусстве или, наоборот, искусство должно быть абстрактным, беспредметным. Художник начинал с белорусской традиционной художественной школы, тем не менее за свой долгий жизненный путь, проходя через огромное количество объединений, в том числе он был одним из лидеров очень известного объединения «Немига, 17». Он пришел именно к беспредметному языку творчества, к чистой живописи. Эту чистую живопись, которую мы должны прочувствовать как музыку. Ты смотришь на работу и чувствуешь это музыкальное звучание нот, а ноты – это краски, цвета. Наверное, внимательный зритель в этой выставке увидит.
В 2013 году Анатолий Кузнецов был награжден медалью Франциска Скорины, а в 2019-м стал заслуженным деятелем искусств Беларуси. Анатолий Кузнецов на протяжении многих лет является поклонником языка абстрактных форм, его считают одним из самых ярких представителей современного беспредметного искусства.
Анатолий Кузнецов, художник:
Главное ее значение – «Между белым и черным» – рассказать о полутонах, каких-то цветных нюансах. Короче, разговор о живописи в целом. О такой сдержанной, глубокой, философской живописи. Человеку, который смотрит, пытается что-то отыскать, приходится потрудиться, потому что я избегаю диктатуры: диктатуры изобразительности. Даже в абстракции. То есть у меня работа линий, пятна, фактур. По поводу ассоциаций, это как в музыке. Сочетание звуков дает определенное настроение. Также сочетание красок. Я ухожу от литературности сознательно. Изобразительный язык превращаю в пластический. Это когда сочетаются между собой, или конфликтуют, или дружат, или противоположно сопоставляются какие-то пятна, линии, точки, крючочки, которые как можно меньше имеют изобразительности.
Такие юбилейные выставки уже давно стали доброй традицией для мастера. Среди новых работ можно увидеть и картины из предыдущих экспозиций.
Анатолий Кузнецов:
Прошлая юбилейная выставка перекочевала. Была тема земли и неба. Имеет отношение к этой выставке, поэтому я ее использую для разнообразия пластики. Называется она «Протуберанция». Описаны блики на солнце, яркие вещи. Выставка была яркая, цветная, но также присутствовали черно-белые работы. То есть цикл «Между белым и черным» вообще по жизни: «Белая сюита», целые циклы были. Черные циклы были, даже когда я еще фигуративно работал. Поэтому эта работа здесь оказалась, еще 2-3 работы с той выставки. А так все свежие работы, новые.
В новых работах автору свойственны неоднозначное отсутствие цвета и внимание к внутреннему движению в пространстве холста. Чтобы понять творчество художника, нужно прочувствовать авангардные ритмы и особые вибрации, исходящие от его картин.
Анатолий Кузнецов:
Зимний период работы в мастерской у меня заканчивается в мае. Я собираю маленькие холсты и уезжаю в деревню. У меня там дом, я там живу целое лето и пишу картины практически с натуры. Вот одна из них. Это озеро, блики. Там можно увидеть, кто что захочет, но в данной ситуации это провокация озера. Оно меня спровоцировало на эти подвиги. И целый ряд работ, которые пишутся в деревне как бы с натуры. Я специально не выхожу, не ставлю холст, а я хожу, наблюдаю, живу с этим. Потом сажусь и начинаю писать. И они выходят также циклами. Накопления, мысли из маленьких работ происходят. Осенью я приезжаю, и зимой у меня начинается период больших картин. 2 на 4,5 метра. Масштаб мысли требует такого размера. Вот и беру такой размер и работаю. Здесь мысль полифонии цветных линий на черном фоне, хотя я черной краской не пользуюсь как таковой, вообще отсутствует на палитре. Я делаю черную. Получаем такую неназидательную ассоциативную живопись. Это и есть тот контакт художника и зрителя, где идет диалог, рассуждение о глубинах души, о которых мы иногда и не знаем.
Все желающие смогут посетить выставку до 24 июля.