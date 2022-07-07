«У меня работа линий, пятна, фактур». Художник Анатолий Кузнецов рассказал, о чём его новая выставка в Минске

В картинной галерее Дворца искусств состоялось открытие выставки белорусского художника Анатолия Кузнецова, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. «Между белым и черным» – такое название получила новая серия работ мастера, которая приурочена к его 75-летию.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:

Анатолий Кузнецов – это художник-философ, и любой период его творчества, если мы его возьмем и рассмотрим, то это будет определенная доля психологического анализа, философствования на тему того, что есть живопись, искусство, что есть фигура и должна ли она существовать в изобразительном искусстве или, наоборот, искусство должно быть абстрактным, беспредметным. Художник начинал с белорусской традиционной художественной школы, тем не менее за свой долгий жизненный путь, проходя через огромное количество объединений, в том числе он был одним из лидеров очень известного объединения «Немига, 17». Он пришел именно к беспредметному языку творчества, к чистой живописи. Эту чистую живопись, которую мы должны прочувствовать как музыку. Ты смотришь на работу и чувствуешь это музыкальное звучание нот, а ноты – это краски, цвета. Наверное, внимательный зритель в этой выставке увидит. В 2013 году Анатолий Кузнецов был награжден медалью Франциска Скорины, а в 2019-м стал заслуженным деятелем искусств Беларуси. Анатолий Кузнецов на протяжении многих лет является поклонником языка абстрактных форм, его считают одним из самых ярких представителей современного беспредметного искусства.

Анатолий Кузнецов, художник:

Главное ее значение – «Между белым и черным» – рассказать о полутонах, каких-то цветных нюансах. Короче, разговор о живописи в целом. О такой сдержанной, глубокой, философской живописи. Человеку, который смотрит, пытается что-то отыскать, приходится потрудиться, потому что я избегаю диктатуры: диктатуры изобразительности. Даже в абстракции. То есть у меня работа линий, пятна, фактур. По поводу ассоциаций, это как в музыке. Сочетание звуков дает определенное настроение. Также сочетание красок. Я ухожу от литературности сознательно. Изобразительный язык превращаю в пластический. Это когда сочетаются между собой, или конфликтуют, или дружат, или противоположно сопоставляются какие-то пятна, линии, точки, крючочки, которые как можно меньше имеют изобразительности.

Такие юбилейные выставки уже давно стали доброй традицией для мастера. Среди новых работ можно увидеть и картины из предыдущих экспозиций. Анатолий Кузнецов:

Прошлая юбилейная выставка перекочевала. Была тема земли и неба. Имеет отношение к этой выставке, поэтому я ее использую для разнообразия пластики. Называется она «Протуберанция». Описаны блики на солнце, яркие вещи. Выставка была яркая, цветная, но также присутствовали черно-белые работы. То есть цикл «Между белым и черным» вообще по жизни: «Белая сюита», целые циклы были. Черные циклы были, даже когда я еще фигуративно работал. Поэтому эта работа здесь оказалась, еще 2-3 работы с той выставки. А так все свежие работы, новые.