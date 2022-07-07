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«У меня работа линий, пятна, фактур». Художник Анатолий Кузнецов рассказал, о чём его новая выставка в Минске

07 июля 2022 10:18
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В картинной галерее Дворца искусств состоялось открытие выставки белорусского художника Анатолия Кузнецова, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. «Между белым и черным» – такое название получила новая серия работ мастера, которая приурочена к его 75-летию.

«У меня работа линий, пятна, фактур». Художник Анатолий Кузнецов рассказал, о чём его новая выставка в Минске-1

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:
Анатолий Кузнецов – это художник-философ, и любой период его творчества, если мы его возьмем и рассмотрим, то это будет определенная доля психологического анализа, философствования на тему того, что есть живопись, искусство, что есть фигура и должна ли она существовать в изобразительном искусстве или, наоборот, искусство должно быть абстрактным, беспредметным. Художник начинал с белорусской традиционной художественной школы, тем не менее за свой долгий жизненный путь, проходя через огромное количество объединений, в том числе он был одним из лидеров очень известного объединения «Немига, 17». Он пришел именно к беспредметному языку творчества, к чистой живописи. Эту чистую живопись, которую мы должны прочувствовать как музыку. Ты смотришь на работу и чувствуешь это музыкальное звучание нот, а ноты – это краски, цвета. Наверное, внимательный зритель в этой выставке увидит.

В 2013 году Анатолий Кузнецов был награжден медалью Франциска Скорины, а в 2019-м стал заслуженным деятелем искусств Беларуси. Анатолий Кузнецов на протяжении многих лет является поклонником языка абстрактных форм, его считают одним из самых ярких представителей современного беспредметного искусства.

«У меня работа линий, пятна, фактур». Художник Анатолий Кузнецов рассказал, о чём его новая выставка в Минске-4

Анатолий Кузнецов, художник:
Главное ее значение – «Между белым и черным» – рассказать о полутонах, каких-то цветных нюансах. Короче, разговор о живописи в целом. О такой сдержанной, глубокой, философской живописи. Человеку, который смотрит, пытается что-то отыскать, приходится потрудиться, потому что я избегаю диктатуры: диктатуры изобразительности. Даже в абстракции. То есть у меня работа линий, пятна, фактур. По поводу ассоциаций, это как в музыке. Сочетание звуков дает определенное настроение. Также сочетание красок. Я ухожу от литературности сознательно. Изобразительный язык превращаю в пластический. Это когда сочетаются между собой, или конфликтуют, или дружат, или противоположно сопоставляются какие-то пятна, линии, точки, крючочки, которые как можно меньше имеют изобразительности.

«У меня работа линий, пятна, фактур». Художник Анатолий Кузнецов рассказал, о чём его новая выставка в Минске-7

Такие юбилейные выставки уже давно стали доброй традицией для мастера. Среди новых работ можно увидеть и картины из предыдущих экспозиций.

Анатолий Кузнецов:
Прошлая юбилейная выставка перекочевала. Была тема земли и неба. Имеет отношение к этой выставке, поэтому я ее использую для разнообразия пластики. Называется она «Протуберанция». Описаны блики на солнце, яркие вещи. Выставка была яркая, цветная, но также присутствовали черно-белые работы. То есть цикл «Между белым и черным» вообще по жизни: «Белая сюита», целые циклы были. Черные циклы были, даже когда я еще фигуративно работал. Поэтому эта работа здесь оказалась, еще 2-3 работы с той выставки. А так все свежие работы, новые.

«У меня работа линий, пятна, фактур». Художник Анатолий Кузнецов рассказал, о чём его новая выставка в Минске-10

В новых работах автору свойственны неоднозначное отсутствие цвета и внимание к внутреннему движению в пространстве холста. Чтобы понять творчество художника, нужно прочувствовать авангардные ритмы и особые вибрации, исходящие от его картин.

Анатолий Кузнецов:
Зимний период работы в мастерской у меня заканчивается в мае. Я собираю маленькие холсты и уезжаю в деревню. У меня там дом, я там живу целое лето и пишу картины практически с натуры. Вот одна из них. Это озеро, блики. Там можно увидеть, кто что захочет, но в данной ситуации это провокация озера. Оно меня спровоцировало на эти подвиги. И целый ряд работ, которые пишутся в деревне как бы с натуры. Я специально не выхожу, не ставлю холст, а я хожу, наблюдаю, живу с этим. Потом сажусь и начинаю писать. И они выходят также циклами. Накопления, мысли из маленьких работ происходят. Осенью я приезжаю, и зимой у меня начинается период больших картин. 2 на 4,5 метра. Масштаб мысли требует такого размера. Вот и беру такой размер и работаю. Здесь мысль полифонии цветных линий на черном фоне, хотя я черной краской не пользуюсь как таковой, вообще отсутствует на палитре. Я делаю черную. Получаем такую неназидательную ассоциативную живопись. Это и есть тот контакт художника и зрителя, где идет диалог, рассуждение о глубинах души, о которых мы иногда и не знаем.

Все желающие смогут посетить выставку до 24 июля.

# Выставки в Минске # общество # Наталья Шарангович # Анатолий Кузнецов # Фотофакт

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