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«В Устав мы будем вносить изменения». Планом на следующую пятилетку поделилась исполнительный директор Союза юристов

27 мая 2022 20:08
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Новости Беларуси. Активная информатизация, привлечение молодежи, формирование правовой науки и развитие международного сотрудничества – эти направления работы для юридического сообщества Беларуси станут приоритетными на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«В Устав мы будем вносить изменения». Планом на следующую пятилетку поделилась исполнительный директор Союза юристов-1

Не остается без внимания участие в нормотворческой деятельности института медиации. Кстати, последний за прошедшие пять лет получил активное развитие. Специалисты освоили новые направления. План на предстоящую пятилетку сверстан. Внимание и Уставу общественного объединения юристов. Его структурно усовершенствовали.  

«В Устав мы будем вносить изменения». Планом на следующую пятилетку поделилась исполнительный директор Союза юристов-4

Ирина Орловская, исполнительный директор Белорусского республиканского союза юристов:  
Мы над этим поработали. В Устав мы будем вносить изменения. Они касаются именно структуры Союза юристов. Те пять лет, которые мы отработали после предыдущего съезда, показали нам более правильную и гибкую структуру, и мы ее переформировываем в рамках Устава. Мы вводим органы, которые позволили бы максимальное количество наших членов Союза юристов привлечь к тому, чтобы они участвовали в деятельности союза.  

«В Устав мы будем вносить изменения». Планом на следующую пятилетку поделилась исполнительный директор Союза юристов-7

Сверяют часы юристы союза каждые пять лет. Обязательно выбирают лидера. В этот раз члены объединения переизбрали действующего председателя Валерия Мицкевича, зампреда Палаты представителей Национального собрания. Всего Белорусский союз юристов объединяет более трех с половиной тысяч человек. По стране сформировано более сотни первичных организаций.  

# Закон # общество # Ирина Орловская # Валерий Мицкевич # Фотофакт

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