«В Устав мы будем вносить изменения». Планом на следующую пятилетку поделилась исполнительный директор Союза юристов

Новости Беларуси. Активная информатизация, привлечение молодежи, формирование правовой науки и развитие международного сотрудничества – эти направления работы для юридического сообщества Беларуси станут приоритетными на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не остается без внимания участие в нормотворческой деятельности института медиации. Кстати, последний за прошедшие пять лет получил активное развитие. Специалисты освоили новые направления. План на предстоящую пятилетку сверстан. Внимание и Уставу общественного объединения юристов. Его структурно усовершенствовали.

Ирина Орловская, исполнительный директор Белорусского республиканского союза юристов:

Мы над этим поработали. В Устав мы будем вносить изменения. Они касаются именно структуры Союза юристов. Те пять лет, которые мы отработали после предыдущего съезда, показали нам более правильную и гибкую структуру, и мы ее переформировываем в рамках Устава. Мы вводим органы, которые позволили бы максимальное количество наших членов Союза юристов привлечь к тому, чтобы они участвовали в деятельности союза.