Они участвуют во всех парадах и приёмах на высших уровнях. Минская военная комендатура празднует 104-летие

Новости Беларуси. Праздник у военных с особой миссией. 104-й день рождения отмечает Минская военная комендатура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армейское подразделение, ставшее символом безупречной дисциплины и выправки, образовано в год Октябрьской революции. Сейчас для большинства жителей Минска комендатура ассоциируется с ротой почетного караула и образцово-показательным оркестром. Солдаты срочной службы и офицеры участвуют во всех парадах, торжественных собраниях, приемах на высших уровнях.

Дмитрий Жуковский, военный комендант Минской военной комендатуры:

Если брать 104 года назад, это было небольшое подразделение, которое выполняло одну задачу по поддержанию правопорядка, законности на улицах Минска. Сегодня это уже большое подразделение с очень большим рядом задач. Скажу, наверное, главная особенность в том, что более 50 % задач мы выполняем таких, какие не выполняет ни одно воинское подразделение Вооруженных Сил Республики Беларусь.