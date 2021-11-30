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Они участвуют во всех парадах и приёмах на высших уровнях. Минская военная комендатура празднует 104-летие

30 ноября 2021 13:48
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Новости Беларуси. Праздник у военных с особой миссией. 104-й день рождения отмечает Минская военная комендатура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Они участвуют во всех парадах и приёмах на высших уровнях. Минская военная комендатура празднует 104-летие-1

Армейское подразделение, ставшее символом безупречной дисциплины и выправки, образовано в год Октябрьской революции. Сейчас для большинства жителей Минска комендатура ассоциируется с ротой почетного караула и образцово-показательным оркестром. Солдаты срочной службы и офицеры участвуют во всех парадах, торжественных собраниях, приемах на высших уровнях.  

Они участвуют во всех парадах и приёмах на высших уровнях. Минская военная комендатура празднует 104-летие-4

Дмитрий Жуковский, военный комендант Минской военной комендатуры:  
Если брать 104 года назад, это было небольшое подразделение, которое выполняло одну задачу по поддержанию правопорядка, законности на улицах Минска. Сегодня это уже большое подразделение с очень большим рядом задач. Скажу, наверное, главная особенность в том, что более 50 % задач мы выполняем таких, какие не выполняет ни одно воинское подразделение Вооруженных Сил Республики Беларусь.  

Они участвуют во всех парадах и приёмах на высших уровнях. Минская военная комендатура празднует 104-летие-7

30 ноября лучшие военнослужащие, офицеры и ветераны ведомства получили от командования благодарности и грамоты. Приятное дополнение к главной награде всей службы, мирному небу над головой.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Дмитрий Жуковский # Фотофакт

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