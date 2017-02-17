Находки на улице: почему стоит поднимать монеты и как найти хозяина потерянной вещи?

Несколько лет назад группа шотландских психологов провела эксперимент, «потеряв» на улицах Эдинбурга 240 кошельков, с контактными данными их владельцев. Всего было возвращено 42% кошельков. Однако процент возврата сильно варьировался, в зависимости от того, какая фотография была внутри. Так, владельцам прислали 88% кошельков, которые содержали фото младенца, 53% с фотографией домашнего животного, 48% с общим семейным фото, 28% с изображением пожилой пары, и только 15% из тех, где не было вообще никакой фотографии. Почему мы теряем вещи? Психологи утверждают: за рассеянностью скрываются психологические проблемы. Так, если человек потерял телефон, значит, в последнее время ему было неприятно общение с кем-то. Телефон пропадает и проблема решена. Если вы потеряли ключи – возможно, избегаете скандалов дома и пытаетесь обрести покой. О неосознанном умысле, сопровождающем те или иные потери, говорил ещё Зигмунд Фрейд. Кстати, последний не объяснял, что происходит с психикой человека, когда он что-то находит. Минчанка:

4 февраля 2017 года возле станции метро «Московская» был найден вот этот кошелёк, в котором находилось фотография. Возможно, самой хозяйки. В кошельке есть ценности, и хотелось бы, во что бы то ни стало найти хозяйку.



С этой целью девушка и обратилась в программу «Добро пожаловаться», а также разместила информацию о находке в социальных сетях. К слову, на следующий день после обращения, кошелёк нашёл счастливую владелицу.

Одни скажут – девушка поступила по совести, а юристы добавят – и по закону. Ведь находка чужого кошелька — это, скорее, не везение и удача, а соблазн, который чреват последствиями. Елена Мойсейчик, юрист:

Прежде чем присвоить себе какую-то вещь, хозяин которой неизвестен, необходимо знать, какие проблемы у вас могут возникнуть в будущем. За присвоение чужого имущества, случайно найденного на улице, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Уголовная ответственность наступает, когда размер присвоенного данного имущества в 1000 и более раз превышает размер базовой величины.

Таким образом, перед счастливым обладателем нечаянной находки стоит вопрос: куда идти и что делать?

Елена Мойсейчик, юрист:

Потерянную вещь, либо сумму денег нужно зарегистрировать в милиции или в администрации района и ждать. И только через полгода, если никто не обратится и не объявится хозяин вещи, либо денежных средств – тогда Вы можете эту вещь, либо денежные средства оставить себе.

А что делать тем, кто находится по другую сторону баррикад и сокрушается по утерянному документу или кошельку? Куда бросаться на поиски? Здесь бы вспомнить старое доброе бюро находок. Кстати, первое подобное заведение было открыто в Париже еще в 1805 году по распоряжению Наполеона I. Долгое время данная служба была популярна в различных странах. Сегодня, несмотря на то, что минского бюро находок уже давно нет, потерянные вещи можно отыскать. Так, в социальных сетях существуют специальные группы. В том случае, если же вы забыли вещи в метро - обратитесь на ближайшую станцию. Потеряли вещь на улице – идите в ближайшее отделение милиции. А, если были рассеянны на вокзале – обращайтесь к дежурному. Советы простые и земные. Но многие из нас трактуют потери, как знаки судьбы. Так, например, белорусский маг Валекс Буяк к находкам относится аккуратно.



Валекс Буяк, экстрасенс, белый маг:

Найденные вещи, особенно, если их понятно, кому вернуть – чисто этически к этому можно подойти: не делай другим того, что не хочешь, чтоб тебе. Лично я бумажник с деньгами, с документами потерял в Риге. И никогда не хочется оказаться на чужом месте. Сам, к сожалению, не находил, чтобы человека осчастливить и вернуть ему вещи. Но считаю, что нужно возвращать.

С точки зрения эзотерики и кармы – это тоже может воздаться очень отрицательно, если присвоить. Это может быть ещё проверка. В случае, когда он нашёл кошелёк и возможность есть его вернуть – проверка его, насколько ему совесть позволит. Сработает или нет? Это может быть проверка свыше.

Однако, подмечает экстрасенс, находка может быть, как со знаком несчастья, так и талисманом на удачу.

Валекс Буяк, экстрасенс, белый маг:

Монеты могут оказаться амулетами. Особенно, если ты обратишь внимание: где, когда, при каких обстоятельствах к тебе она попала. То есть, соответствующая монета – запоминаешь эти обстоятельства и назначаешь её, допустим, защитником.

Важно самому назначить её защитником там от чего-то. Допустим, от какого-то произвола. Или, допустим, вот это вот: при дороге, на электричке, на вокзале и на маленькой станции – они, как бы, амулеты на путешествие. В том случае, если это – монеты без кошелька или купюры, то их, наоборот, нужно поднимать. Нет ничего зазорного в том, чтобы поднять монетку. Того, кто так делает – непременно ждёт счастье.

Валекс Буяк, экстрасенс, белый маг:

Монету – иногда кажется: такая мелочь, не стоит поднимать. Это будет неуважение к деньгам, если монеты не поднимать, топтать их ногами. То есть, ты сам, с точки зрения эзотерики, будешь, соответственно, без денег. Поэтому монеты нужно поднимать.

Как бы там ни было: с зонтом или с амулетом на счастье, но чего уж точно не стоит терять ни при каких обстоятельствах, так это собственное лицо, здравый смысл, веру и надежду, да и самому не теряться в этой жизни.