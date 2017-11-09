Восковые ручки: необычное хобби мастера с рессорного завода

Леонид Гуторов трудится мастером на рессорном заводе, а в нерабочее время – дарит людям хорошее настроение и создает оригинальные восковые ручки.

Чтобы создать 3d-копию руки, придется прибегнуть к специальной технологии. Но сперва нужно придумать жест, который зафиксируется в составе на основе парафина.

После нанесения крема, рука опускается в холодную воду. Это нужно для того, чтобы кисть безболезненно перенесла погружение в парафин, ведь температура расплавленной массы составляет примерно 52 градуса.

После нескольких погружений в парафин, сувенир снимается с руки. И это самое интересное!

Чтобы не повредить изделие, мастер направляет руку в холодную воду, стряхивает капли и делает несколько прокалываний, чтобы выпустить воздух.

Чтобы свеча без фитиля – а именно так любит называть изделие Леонид – стала еще более декоративной, ее можно раскрасить различными красками. Главное, проявить фантазию и художественный вкус!

Такое завораживающее действо, как правило, никого не оставляет равнодушным. Прохожие засматриваются на происходящий процесс, а Леонид тем временем радуется полученному результату.