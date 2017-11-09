Прямой эфир

Восковые ручки: необычное хобби мастера с рессорного завода

09 ноября 2017 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Леонид Гуторов трудится мастером на рессорном заводе, а в нерабочее время – дарит людям хорошее настроение и создает оригинальные восковые ручки.

Восковые ручки: необычное хобби мастера с рессорного завода-1

Чтобы создать 3d-копию руки, придется прибегнуть к специальной технологии. Но сперва нужно придумать жест, который зафиксируется в составе на основе парафина.

Восковые ручки: необычное хобби мастера с рессорного завода-4

После нанесения крема, рука опускается в холодную воду. Это нужно для того, чтобы кисть безболезненно перенесла погружение в парафин, ведь температура расплавленной массы составляет примерно 52 градуса.

Восковые ручки: необычное хобби мастера с рессорного завода-7

После нескольких погружений в парафин, сувенир снимается с руки. И это самое интересное!

Восковые ручки: необычное хобби мастера с рессорного завода-10

Чтобы не повредить изделие, мастер направляет руку в холодную воду, стряхивает капли и делает несколько прокалываний, чтобы выпустить воздух.

Вуаля! Восковая ручка готова!

Восковые ручки: необычное хобби мастера с рессорного завода-13

Чтобы свеча без фитиля – а именно так любит называть изделие Леонид – стала еще более декоративной, ее можно раскрасить различными красками. Главное, проявить фантазию и художественный вкус!

Такое завораживающее действо, как правило, никого не оставляет равнодушным. Прохожие засматриваются на происходящий процесс, а Леонид тем временем радуется полученному результату.

Восковые ручки: необычное хобби мастера с рессорного завода-16

Можно делать и двойные или даже семейные. Такой сувенир может простоять довольно долго. Главное, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.

# общество # Декоративное искусство # Фотофакт # Полина Бриль # Леонид Гуторов # Дмитрий Иванчук

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусскую резолюцию о координации усилий по борьбе с торговлей людьми поддержали в ООН
09 ноября 2017 10:40

Белорусскую резолюцию о координации усилий по борьбе с торговлей людьми поддержали в ООН

Депутаты приняли поправки в закон о пенсионном обеспечении: согласованы новые требования к минимальному страховому стажу
09 ноября 2017 10:29

Депутаты приняли поправки в закон о пенсионном обеспечении: согласованы новые требования к минимальному страховому стажу

Счастливые звонки от Дмитрия Маликова: кто стал победителем 45 тура игры «Удача в придачу»?
09 ноября 2017 10:04

Счастливые звонки от Дмитрия Маликова: кто стал победителем 45 тура игры «Удача в придачу»?