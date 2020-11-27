Внутри есть даже гинекологический кабинет. Как работается медикам на передвижном ФАПе?

Новости Беларуси. Что общего у современных ФАПов и земской медицины? И в чем секрет душевности всех сельских фельдшеров? В программе «Центральный регион» рассказали о том, как медицину на селе стремились сделать доступной во все времена.

Медицинская помощь рядом даже в самых отдаленных и небольших деревнях. Яна Шипко, корреспондент:

Местные жители такого передвижного медицинского комплекса ждут как панацеи. Здесь на месте можно и консультацию получить, и лекарства купить, и даже кардиограмму сделать. Мобильный ФАП – настоящее спасение для небольших деревень, где нет стационарного. Давайте посмотрим изнутри, как устроен медпункт на колесах. Мобильный медкомплекс, несмотря на компактные размеры, удивляет «начинкой» с современным и разнообразным оборудованием.

Дарья Курлович, заведующая передвижным фельдшерско-акушерским пунктом Копыльской ЦРБ:

Эта машина оборудована практически всем, чем можно. Здесь имеется ЭКГ, где можно снимать электрокардиограмму, имеется аптека. Каждая полка оснащена определенными препаратами. Есть полка с первой медицинской помощью, есть полка с неотложной медицинской помощью. Здесь находится гинекологический кабинет, где я провожу осмотры пациенток.

Мобильный ФАП в Копыльском районе появился в декабре прошлого года. Во всей Минской области сейчас таких уже 12. Работа в движении по душе молодым специалистам. Для Дарьи это первое место. Пришла сюда по распределению и уже привыкла к будням на колесах.

Дарья Курлович:

Первое время, когда сюда пришла, думала: что это вообще такое, что это будет? А тут поработала, может, неделю, поняла, что неплохая работа, мне даже нравится. Мне нравится в этой работе то, что мы едем в какую-то определенную новую деревню, там новые люди, новые знакомства.

Радиус обычного стационарного ФАПа – 6 – 8 километров. Фельдшер на таком расстоянии всех больных не обойдет. А вот передвижной ФАП заезжает даже на самые отдаленные хутора. Местные жители часто просят новых маршрутов. Экономически такой комплекс выгоднее содержания стационарных ФАПов, и все деревни под присмотром.

Александр Шаровар, водитель передвижного фельдшерско-акушерского пункта Копыльской ЦРБ:

Мы ездим. Те фельдшера, которые не могут доехать, дают список, а мы по этому списку по деревням. Бывает, у фельдшера нет возможности приехать, поскольку он ведет прием, тогда дает нам список, и мы уже по домам начинаем ездить. Конечно, удобно, если нет где-то аптеки. «У меня и дедушка был врачом». Молодая специалистка о выборе профессии Не успеваем подъехать к магазину в деревне, как местные жители выстраиваются в очередь. Приезда фельдшера ждут по графику. Жалоб мало. В основном за лекарствами приходят. Фельдшер здесь еще и за провизора-фармацевта. Ассортимент в аптеке приличный. Плюс можно сделать заказ.

Внимательная девочка, что ни попроси – старается привезти. Я работаю в магазине, люди довольны. Никто ничего плохого не сказал. Хорошая девочка, хоть и молоденькая. Коронавирус, конечно, внес коррективы в работу. Лишний раз обход по домам медики не делают. Зато доставляют медикаменты, и местным жителям не приходится лишний раз ехать в райцентр.